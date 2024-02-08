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Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине

верховна рада, голосування, депутати
Фото: Верховна Рада

Законодательный процесс — это нормативно регламентированная процедура принятия закона, которая состоит из определенных стадий — самостоятельных, логически завершенных этапов и организационно-технических действий.

К ним относятся:

  • внесение;
  • рассмотрение;
  • принятие или изменения;
  • обнародование;
  • опубликование.

Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине — в материале Фактов ICTV.

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Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине 2024

Закон Украины — это нормативно-правовой акт, который принимается Верховной Радой Украины и подписывается президентом Украины.

Процедура принятия закона состоит из нескольких стадий:

  • проявление инициативы;
  • обсуждение законопроекта;
  • принятие законопроекта.

Каждая из этих стадий делится на отдельные этапы. Проявление инициативы включает разработку законопроекта, внесение и отзыв предложений и поправок и их рассмотрение.

На второй и третьей стадиях происходит рассмотрение законопроектов в трех чтениях. Последняя стадия законодательного процесса включает процедуру подписания законов, опубликования и введения их в действие.

Принятие законопроекта происходит в результате голосования.

В Украине обычные законы принимаются голосованием с большинством голосов, конституционные — 2/3 от конституционного состава Верховной Рады. То есть для принятия закона в Украине необходимо набрать более 226 голосов. Для законов, касающихся внесения изменений в Конституцию — более 300 голосов.

Далее тексты законов, принятые Верховной Радой, подписываются председателем Верховной Рады и передаются на подпись президенту Украины.

В Украине закон вступает в силу через 10 дней со дня официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом.

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