Законодательный процесс — это нормативно регламентированная процедура принятия закона, которая состоит из определенных стадий — самостоятельных, логически завершенных этапов и организационно-технических действий.

К ним относятся:

внесение;

рассмотрение;

принятие или изменения;

обнародование;

опубликование.

Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине — в материале Фактов ICTV.

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Закон Украины — это нормативно-правовой акт, который принимается Верховной Радой Украины и подписывается президентом Украины.

Процедура принятия закона состоит из нескольких стадий:

проявление инициативы;

обсуждение законопроекта;

принятие законопроекта.

Каждая из этих стадий делится на отдельные этапы. Проявление инициативы включает разработку законопроекта, внесение и отзыв предложений и поправок и их рассмотрение.

На второй и третьей стадиях происходит рассмотрение законопроектов в трех чтениях. Последняя стадия законодательного процесса включает процедуру подписания законов, опубликования и введения их в действие.

Принятие законопроекта происходит в результате голосования.

В Украине обычные законы принимаются голосованием с большинством голосов, конституционные — 2/3 от конституционного состава Верховной Рады. То есть для принятия закона в Украине необходимо набрать более 226 голосов. Для законов, касающихся внесения изменений в Конституцию — более 300 голосов.

Далее тексты законов, принятые Верховной Радой, подписываются председателем Верховной Рады и передаются на подпись президенту Украины.

В Украине закон вступает в силу через 10 дней со дня официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом.

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