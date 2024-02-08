Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине
Законодательный процесс — это нормативно регламентированная процедура принятия закона, которая состоит из определенных стадий — самостоятельных, логически завершенных этапов и организационно-технических действий.
К ним относятся:
- внесение;
- рассмотрение;
- принятие или изменения;
- обнародование;
- опубликование.
Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине — в материале Фактов ICTV.
Сколько нужно голосов для принятия закона в Украине 2024
Закон Украины — это нормативно-правовой акт, который принимается Верховной Радой Украины и подписывается президентом Украины.
Процедура принятия закона состоит из нескольких стадий:
- проявление инициативы;
- обсуждение законопроекта;
- принятие законопроекта.
Каждая из этих стадий делится на отдельные этапы. Проявление инициативы включает разработку законопроекта, внесение и отзыв предложений и поправок и их рассмотрение.
На второй и третьей стадиях происходит рассмотрение законопроектов в трех чтениях. Последняя стадия законодательного процесса включает процедуру подписания законов, опубликования и введения их в действие.
Принятие законопроекта происходит в результате голосования.
В Украине обычные законы принимаются голосованием с большинством голосов, конституционные — 2/3 от конституционного состава Верховной Рады. То есть для принятия закона в Украине необходимо набрать более 226 голосов. Для законов, касающихся внесения изменений в Конституцию — более 300 голосов.
Далее тексты законов, принятые Верховной Радой, подписываются председателем Верховной Рады и передаются на подпись президенту Украины.
В Украине закон вступает в силу через 10 дней со дня официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом.