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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні

верховна рада, голосування, депутати
Фото: Верховна Рада

Законодавчий процес — це нормативно регламентована процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій: самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.

До них належать:

  • внесення;
  • розгляд;
  • прийняття або зміни;
  • оприлюднення;
  • опублікування.

Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні — в матеріалі Фактів ICTV.

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Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні 2024

Закон України — це нормативно-правовий акт, який ухвалюється Верховною Радою України та підписується президентом України.

Процедура ухвалення закону складається з кількох стадій:

  • прояв ініціативи;
  • обговорення законопроєкту;
  • прийняття законопроєкту.

Кожна з цих стадій ділиться на окремі етапи. Прояв ініціативи включає розробку законопроєкту, внесення та відкликання пропозицій і поправок та їхній розгляд.

На другій і третій стадіях відбувається розгляд законопроєктів у трьох читаннях. Остання стадія законодавчого процесу включає процедуру підписання законів, опублікування і введення їх у дію.

Ухвалення законопроєкту відбувається в результаті голосування.

В Україні звичайні закони ухвалюються голосуванням з більшістю голосів, конституційні — 2/3 від конституційного складу Верховної Ради. Тобто для ухвалення закону в Україні необхідно набрати понад 226 голосів. Для законів, що стосуються внесення змін до Конституції — понад 300 голосів.

Далі тексти законів, ухвалені Верховною Радою, підписуються головою Верховної Ради й передаються на підпис президентові України.

В Україні закон набирає чинності через 10 днів із дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом.

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