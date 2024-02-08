Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні
Законодавчий процес — це нормативно регламентована процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій: самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
До них належать:
- внесення;
- розгляд;
- прийняття або зміни;
- оприлюднення;
- опублікування.
Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні — в матеріалі Фактів ICTV.
Скільки потрібно голосів для ухвалення закону в Україні 2024
Закон України — це нормативно-правовий акт, який ухвалюється Верховною Радою України та підписується президентом України.
Процедура ухвалення закону складається з кількох стадій:
- прояв ініціативи;
- обговорення законопроєкту;
- прийняття законопроєкту.
Кожна з цих стадій ділиться на окремі етапи. Прояв ініціативи включає розробку законопроєкту, внесення та відкликання пропозицій і поправок та їхній розгляд.
На другій і третій стадіях відбувається розгляд законопроєктів у трьох читаннях. Остання стадія законодавчого процесу включає процедуру підписання законів, опублікування і введення їх у дію.
Ухвалення законопроєкту відбувається в результаті голосування.
В Україні звичайні закони ухвалюються голосуванням з більшістю голосів, конституційні — 2/3 від конституційного складу Верховної Ради. Тобто для ухвалення закону в Україні необхідно набрати понад 226 голосів. Для законів, що стосуються внесення змін до Конституції — понад 300 голосів.
Далі тексти законів, ухвалені Верховною Радою, підписуються головою Верховної Ради й передаються на підпис президентові України.
В Україні закон набирає чинності через 10 днів із дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом.