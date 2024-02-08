Судилище в “ДНР” над 33 украинскими пленными: Лубинец обратился к ООН и МККК

В террористическом формировании “ДНР” проводят очередное судилище над гражданами Украины. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

На этот раз “суд” террористов дал 33 украинским военным сроки от 27 до 29 лет. Боевики обвинили их в обстрелах жилых домов так называемой республики.

Лубинец назвал это циничным решением несуществующего “Верховного суда ДНР”. “Суд” проходил в день, когда Россия в очередной раз нанесла ракетную атаку по жилым домам городов Украины, в результате чего погибли гражданские украинцы.

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— Еще раз замечу, объявленные приговоры осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Такой “суд” — это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России, — написал Лубинец.

Он добавил, что принятые так называемым судом квазиобразования “ДНР” приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток. Их можно считать военным преступлением.

Поскольку Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Омбудсмен подчеркнул, что только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Украинский омбудсмен обратился с официальными письмами в ООН и МККК для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права. Он призвал мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага.

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