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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Судилище у “ДНР” над 33 українськими полоненими: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

У терористичному формуванні “ДНР” проводять чергове судилище над громадянами України. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цього разу “суд” терористів дав 33 українським військовим терміни від 27 до 29 років. Бойовики звинуватили їх в обстрілах житлових будинків так званої республіки.

Лубінець назвав це цинічним рішенням неіснуючого “Верховного суду ДНР”. “Суд” відбувався у день, коли Росія вчергове завдала ракетної атаки по житлових будинках міст України, в результаті чого загинули цивільні українці.

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— Вкотре зауважу, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Такий “суд” — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії, – написав Лубінець.

Він додав, що ухвалені так званим судом квазіутворення “ДНР” вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Їх можна вважати воєнним злочином.

Оскільки Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Омбудсмен підкреслив, що лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Український омбудсмен звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права. Він закликав світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога.

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Війна в Україні, Дмитро Лубінець, ДНР, Російська агресія
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