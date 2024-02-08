Отправили в бригаду Лють: полк спецназовцев из Днепра расформировали

Руководство Национальной полиции приняло решение о расформировании полка особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области и переводе всех спецназовцев в штурмовую бригаду Лють.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

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По его словам, с начала полномасштабной войны полицейские различных служб, в частности подразделений особого назначения со всей Украины стали к обороне государства.

— Поэтому, реагируя на единичный и недопустимый факт, имевший место в Днепропетровской области, руководством Национальной полиции принято решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, и все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции Лють в порядке ст. 65 Закона Украины О Национальной полиции Украины, — отметил Фацевич.

Он также отметил, что такого полка спецназа больше не будет существовать, хотя возможно формирование рот для выполнения отдельных обязанностей.

Тех полицейских, которые будут отказываться идти в бригаду Лють, будут увольнять с вручением повесток, заявил Александр Фацевич.

Напомним, в 2023 году законодатели приняли изменения в Закон о Национальной полиции Украины (п. 4 ст. 24), по которым полицейские особого назначения могут участвовать в боевых действиях на фронте.

Предыстория конфликта

Вечером 4 февраля в соцсетях начали распространять видео собрания полицейских в Днепропетровской области, где те спорили о якобы переводе работников спецподразделений в штурмовую бригаду МВД Лють.

Правоохранители не соглашались с этим решением, однако заявили о готовности воевать в своем подразделении. В ходе спора также вспомнили события Революции достоинства.

Тогда в Нацполиции отреагировали на видео конфликта. Александр Фацевич отметил, что полицейские с 2014 года стали на защиту Украины. Спецназовцы различных подразделений с 2022 года стали полноценными комбатантами, и была создана штурмовая бригада Нацполиции Лють.

Логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские не были рассредоточены для выполнения боевых задач, а централизованно входили в состав бригады Лють.

Александр Фацевич также пояснил, что кроме постоянного набора в штурмовую бригаду Лють, продолжается реорганизация структурных подразделений Национальной полиции.

Фото: скриншот с видео

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