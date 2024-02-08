Відправили до бригади Лють: полк спецпризначенців з Дніпра розформували

Керівництво Національної поліції ухвалило рішення про розформування полку особливого призначення Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області та переведення усіх спецпризначенців до штурмової бригади Лють.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

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За його словами, від початку повномасштабної війни поліціянти різних служб, зокрема підрозділів особливого призначення з усієї України стали до оборони держави.

– Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції ухвалено рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції Лють в порядку ст. 65 Закону України Про Національну поліцію України, – наголосив Фацевич.

Він також зауважив, що такого полку спецпризначенців більше не існуватиме, хоча можливе формування рот для виконання окремих обов’язків.

Тих поліціянтів, які будуть відмовлятися йти до бригади Лють, звільнятимуть із врученням повісток, заявив Олександр Фацевич.

Нагадаємо, у 2023 році законодавці ухвалили зміни до Закону Про Національну поліцію України (п. 4 ст. 24), за якими поліціянти особливого призначення можуть брати участь в бойових діях на фронті.

Передісторія конфлікту

Увечері 4 лютого у соцмережах почали поширювати відео зборів поліціянтів на Дніпропетровщині, де ті сперечалися щодо нібито переведення працівників спецпідрозділів до штурмової бригади МВС Лють.

Правоохоронці не погоджувалися з цим рішенням, проте заявили про готовність воювати у своєму підрозділі. Під час суперечки також згадали події Революції гідності.

Тоді в Нацполіції відреагували на відео конфлікту. Олександр Фацевич зазначив, що поліціянти з 2014 року стали на захист України. Спецпризначенці різних підрозділів з 2022 року стали повноцінними комбатантами, і була створена штурмова бригада Нацполіції Лють.

Логічно, щоб добровольчі батальйони та окремі поліціянти не були розосереджені для виконання бойових завдань, а централізовано входили до складу бригади Лють.

Олександр Фацевич також пояснив, що окрім постійного набору до штурмової бригади Лють, триває реорганізація структурних підрозділів Національної поліції.

Фото: скриншот із відео

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