Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали

В социальных сетях начали распространять видео с собрания полицейских в Днепре. Там якобы обсуждали перевод работников спецподразделений полиции в штурмовую бригаду Лють.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент, пообещали выяснить все обстоятельства происшествия и принять соответствующие решения.

Что произошло

К вечеру 4 февраля в сети начали распространять видео с собрания полицейских, на котором речь шла о переводе в штурмовую бригаду Лють. Утверждается, что якобы правоохранители были не согласны с этим решением, но выразили готовность воевать в своем подразделении.

Сейчас смотрят

— Вы входите в Силы обороны? Полицейский, что, принимает решение — здесь хочу, здесь не хочу? Здесь буду защищать, здесь не буду? — утверждает на видео один из полицейских в обращении к коллегам.

В ответ же правоохранители ему сказали, чтобы полицейский показал собственным примером, намекая на то, чтобы он первым пошел на передовую.

Что ответили в Нацполиции

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич обратил внимание, что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения защищают Украину на фронте.

В частности, спецназовцы различных подразделений с 2022 года стали полноценными комбатантами, когда была создана штурмовая бригада Нацполиции Лють.

— В конце второго года полномасштабной агрессии врага логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые умеют профессионально защищать, не были рассредоточены для выполнения боевых распоряжений, а централизованно входили в состав бригады Лють. Кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Нацполиции, чтобы создать эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны, — говорится в заявлении.

По словам заместителя министра внутренних дел, кто хочет воевать — идет на фронт. Для других правоохранителей также немало полицейских задач, объяснил Фацевич.

В Национальной полиции обещают выяснить все обстоятельства относительно видео о полке особого назначения в Днепре и принять соответствующие решения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.