З 5 лютого літаки РФ збільшили кількість авіаударів по Авдіївці – Міноборони Британії

Російська армія перекидає додаткові сили під Авдіївку, посилюючи тиск на Сили оборони України. Водночас українські захисники намагаються зберегти постачання основним маршрутом, проводячи контратаки по ворогу.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 8 лютого.

– Авдіївка залишається основним місцем проведення російських операцій. Росія продовжує атаки в південно-східних районах міста, ведуться вуличні бої. За останні два тижні російські війська, ймовірно, перекидали додаткові сили в Авдіївський сектор, посилюючи тиск на українські позиції навколо міста. Україна продовжує проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання, – йдеться в повідомленні.

При цьому в британському Міноборони зазначають, що за останні чотири тижні по українських позиціях в Авдіївці з літаків тактичної авіації РФ було випущено близько 600 керованих боєприпасів.

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– 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні, – пише відомство.

При цьому ворожі винищувачі змушені запускати боєприпаси здалеку, що знижує їхню точність через загрозу з боку української ППО, що зберігається.

У Міноборони Великої Британії вважають, що Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко писав, що російському диктатору Володимиру Путіну поставили новий дедлайн щодо російсько-української війни, тому темпи наступу найближчим часом будуть посилені, вважає експерт.

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