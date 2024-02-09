Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины

військові, дерева, ноші
Фото: Минобороны

Из-за полномасштабной войны возникла необходимость изучать военную терминологию. Важно также ориентироваться в том, сколько человек входит в батальон, бригаду, роту, полк и тому подобное. В материале мы рассказываем — какая структура и сколько человек в полку ВСУ.

Сколько человек в полку ВСУ: количество

В Вооруженных силах Украины существует определенная иерархия, то есть названия и численность военных формирований и подразделений. Структура подчинения частей и подразделений Сухопутных войск выглядит так: оперативное командование — бригада, полк — батальон рота взвод.

Полк бывает:

Сейчас смотрят
  • танковый;
  • механизированный;
  • пехотный;
  • парашютно-десантный;
  • аэромобильный;
  • десантно-штурмовой;
  • артиллерийский;
  • авиационный;
  • инженерный;
  • связи.

По составу полк занимает промежуточное место между батальоном и бригадой. Он встречается практически во всех родах войск вооруженных сил и специальных войск.

В каждом полку есть штаб, 3-5 батальонов (рот, дивизионов, эскадронов), подразделения боевого и материально-технического обеспечения.

Полк используется для выполнения быстрых и маневренных действий на поле боя, включая атаки и разведывательные операции. Он предназначен для выполнения боевых задач в составе соединений, а также для самостоятельного введения боевых действий.

В зависимости от особенностей рода войск, полк может вести общевойсковой, воздушный (противовоздушный) бой или осуществлять боевое или тыловое обеспечение боевых действий.

Большинство полков входят в состав дивизии или бригады. Полк состоит из управления, нескольких батальонов (дивизионов), подразделений технического, боевого, тылового и медицинского обеспечения.

Полк возглавляет полковник, который имеет высший уровень командования. По численности полк состоит из нескольких сотен солдат. Как правило, численность полка — от 900 до 1500 человек.

Читайте также
Структура ВСУ: какие есть рода войск, названия воинских частей и подразделений
військовий збройних сил України

війна, Война в Украине, військові, військовослужбовці, ВСУ, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Могут ли срочники отказаться от мобилизации в Украине в 2024 году
зброя, військовий
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Кирило Буданов
От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
Крест Воинская честь: кто может получить знак отличия и какие льготы получают кавалеры
Хрест Військова честь
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь