Сколько военных в полку Вооруженных сил Украины

Из-за полномасштабной войны возникла необходимость изучать военную терминологию. Важно также ориентироваться в том, сколько человек входит в батальон, бригаду, роту, полк и тому подобное. В материале мы рассказываем — какая структура и сколько человек в полку ВСУ.

Сколько человек в полку ВСУ: количество

В Вооруженных силах Украины существует определенная иерархия, то есть названия и численность военных формирований и подразделений. Структура подчинения частей и подразделений Сухопутных войск выглядит так: оперативное командование — бригада, полк — батальон — рота — взвод.

Полк бывает:

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танковый;

механизированный;

пехотный;

парашютно-десантный;

аэромобильный;

десантно-штурмовой;

артиллерийский;

авиационный;

инженерный;

связи.

По составу полк занимает промежуточное место между батальоном и бригадой. Он встречается практически во всех родах войск вооруженных сил и специальных войск.

В каждом полку есть штаб, 3-5 батальонов (рот, дивизионов, эскадронов), подразделения боевого и материально-технического обеспечения.

Полк используется для выполнения быстрых и маневренных действий на поле боя, включая атаки и разведывательные операции. Он предназначен для выполнения боевых задач в составе соединений, а также для самостоятельного введения боевых действий.

В зависимости от особенностей рода войск, полк может вести общевойсковой, воздушный (противовоздушный) бой или осуществлять боевое или тыловое обеспечение боевых действий.

Большинство полков входят в состав дивизии или бригады. Полк состоит из управления, нескольких батальонов (дивизионов), подразделений технического, боевого, тылового и медицинского обеспечения.

Полк возглавляет полковник, который имеет высший уровень командования. По численности полк состоит из нескольких сотен солдат. Как правило, численность полка — от 900 до 1500 человек.

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