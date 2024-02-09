ТЦК разрешили работать круглосуточно — решение Кабмина
Во время мобилизации ТЦК и СП смогут работать круглосуточно.
Кабмин 9 февраля внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Круглосуточные ТЦК
Это решение означает во время проведения мобилизации и/или в период правового режима военного положения предоставление права военкоматам круглосуточно:
- рассматривать дела об админправонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;
- организовывать с определенной периодичностью медицинские осмотры и психологические обследования военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.
Законопроект о мобилизации № 10449 — первое чтение
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации.
В нем предлагается ряд ограничений, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин за пределами страны).
Что такое ТЦК и СП в Украине, какие у них права и обязанности — читайте в материале Фактов ICTV.