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Будет иметь последствия: Буданов о вердикте суда ООН по финансированию РФ терроризма

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал ошибкой и катастрофой решение Международного суда ООН в части обвинений России в финансировании терроризма.

В комментарии французскому изданию Liberation он сказал, что это решение будет иметь “очень важные последствия”.

— Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран, — заявил Буданов.

Руководитель украинской разведки отметил, что вердикт суда порождает серьезные риски. Иными словами, Россия может свободно раздавать террористам ЗРК вместо денег для сбивания гражданских целей.

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— (Получается, Ред.) если государство-агрессор даст (боевикам-террористам, — Ред.) ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский Boeing, то, в принципе, это не будет терроризмом, — пояснил он.

Решение суда ООН

31 января 2024 года суд в Гааге вынес решение по существу по иску Украины против РФ, где Москве были предъявлены обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма.

Но в трактовке суда говорится, что Россию нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК Бук, которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, является оружием, а не деньгами.

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Источник: Liberation

Кирилл Буданов, ООН, Суд в Гааге
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