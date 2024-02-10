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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Матиме наслідки: Буданов про вердикт суду ООН щодо фінансування РФ тероризму

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав помилкою та катастрофою рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень Росії у фінансуванні тероризму.

У коментарі французькому виданню Liberation він сказав, що це рішення матиме “дуже важливі наслідки”.

– Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою та катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн, ― заявив Буданов.

Керівник української розвідки зауважив, що вердикт суду породжує серйозні ризики. Іншими словами, Росія може вільно роздавати терористам ЗРК замість грошей для збиття цивільних цілей.

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– (Виходить, – Ред.) якщо держава-агресор дасть (бойовикам-терористам, – Ред.) ЗРК, але не гроші, і вони зіб’ють цивільний Boeing, то, в принципі, це не буде тероризмом, ― пояснив він.

Рішення суду ООН

31 січня 2024 року суд у Гаазі виніс рішення по суті за позовом України проти РФ, де Москві були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.

Але у трактуванні суду  йдеться, що Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК Бук, яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Boeing МН-17, є зброєю, а не грошима.

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Джерело: Liberation

Кирило Буданов, ООН, Суд в Гаазі
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