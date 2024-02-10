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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Набирає системного характеру: у ГУР підтвердили використання Starlink окупантами

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНІАН

Нещодавно низка українських військових повідомили про те, що російські солдати користуються системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих територіях.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію Liga.net.

— Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру, – прокоментував Юсов.

Використання Starlink росіянами

Зазначалося, що системи Starlink окупанти нібито отримують поставками через Дубай.

Зараз дивляться

9 лютого компанія SpaceX відреагувала на це, заперечивши роботу мережі супутникового зв’язку Starlink в Росії, а також те, що веде будь-які офіційні справи з російським урядом або зі збройними силами РФ.

Там додали, що Starlink також не працює в Дубаї і що термінали не можна там купити, адже компанія SpaceX не доставляє туди обладнання. Крім того, Starlink не уповноважувала жодних сторонніх посередників, реселерів або дистриб’юторів продавати Starlink в Дубаї.

Водночас, у заяві SpaceX не було чіткої відповіді щодо потенційного використання Starlink на окупованій росіянами території України.

SpaceX, Starlink, Андрій Юсов, Розвідка
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