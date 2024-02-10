Набирає системного характеру: у ГУР підтвердили використання Starlink окупантами
Нещодавно низка українських військових повідомили про те, що російські солдати користуються системами супутникового зв’язку Starlink на окупованих територіях.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію Liga.net.
— Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру, – прокоментував Юсов.
Використання Starlink росіянами
Зазначалося, що системи Starlink окупанти нібито отримують поставками через Дубай.
9 лютого компанія SpaceX відреагувала на це, заперечивши роботу мережі супутникового зв’язку Starlink в Росії, а також те, що веде будь-які офіційні справи з російським урядом або зі збройними силами РФ.
Там додали, що Starlink також не працює в Дубаї і що термінали не можна там купити, адже компанія SpaceX не доставляє туди обладнання. Крім того, Starlink не уповноважувала жодних сторонніх посередників, реселерів або дистриб’юторів продавати Starlink в Дубаї.
Водночас, у заяві SpaceX не було чіткої відповіді щодо потенційного використання Starlink на окупованій росіянами території України.