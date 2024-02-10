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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Переходит на другую работу: Павлюка уволили из Минобороны

Олександр Павлюк

Кабинет министров принял решение об увольнении с должности первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале в субботу, 10 февраля.

– Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу, — говорится в заметке.

Павклюк был назначен первым заместителем главы Минобороны 14 февраля 2023 года.

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Накануне СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны, сообщали, что Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского.

Подробнее с его биографией вы можете ознакомиться в нашем материале.

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В тот же день стало известно об отставке Валерия Залужного.

Фото: Facebook/Александр Павлюк

Кабмин, Олександр Павлюк
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