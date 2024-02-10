Переходить на іншу роботу: Павлюка звільнили з Міноборони

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення з посади першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі у суботу, 10 лютого.

– Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у зв’язку із переходом на іншу роботу, – йдеться у дописі.

Павклюка було призначено першим заступника очільника Міноборони 14 лютого 2023 року.

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Напередодні ЗМІ, посилаючись на джерела у Міноборони, повідомляли, що Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського.

Що відомо про Олександра Павлюка

Олександр Павлюк — генерал-лейтенант ЗСУ, раніше командував українськими миротворцями у Косово.

З березня 2014 року брав активну участь у відбитті збройної агресії РФ проти України.

Бригада під його командуванням відзначилась в ході звільнення Слов’янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська, зокрема було здійснено успішне просування на Луганському напрямку та забезпечено деблокування Луганського аеропорту.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ відповідав за оборону Київщини, у березні-травні 2022 року очолював Київську обласну військову адміністрацію. До початку повномасштабного вторгнення командував Операцією Об’єднаних сил.

Олександр Павлюк має звання Героя України.

Детальніше з його біографією ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Того ж дня стало відомо про відставку Валерія Залужного.

Фото: Facebook/Олександр Павлюк

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