Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно

Заместитель министра обороны Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны.

Факты ICTV рассказывают, кто такой Александр Павлюк и на каких руководящих должностях он был.

Что известно об Александре Павлюке

Он родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 20 августа 1970 года.

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В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2004 году — Национальную академию обороны Украины.

Был командиром танкового взвода в городе Хилирслебен Западной группы войск в ФРГ с 1991 по 1993 год. Потом стал командиром танковой роты в Новоград-Волынском, а затем и заместителем танкового батальона.

С ноября 1999 по август 2003 года был командиром танкового батальона в Новоград-Волынском.

В 2006-2007 командовал украинскими миротворческими силами в Косово.

— Для обеспечения мира на территории Косово после нестабильной ситуации, когда между сербами и албанцами произошел вооруженный конфликт. Мы справились великолепно. На уровне всех других стран украинский контингент выглядел достаточно мощно, в частности в вопросах подготовки личного состава, — уверяет офицер.

В 2017-2020 годах Павлюк был командующим войсками оперативной группировки Запад, после чего стал командующим подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных сил.

В 2015 году ему присвоили звание генерал-майора, а в 2018 году — генерал-лейтенанта. С лета 2020 до июля 2021 года — командующий подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.

В июле 2021 года Павлюк стал командующим Операции Объединенных сил. 15 марта 2022 года его назначили председателем Киевской ОВА. На этой должности он работал до 21 мая.

С 21 февраля 2023 года получил назначение начальника штаба — заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, и одновременно был командующим Группировки сил и средств обороны Киева. 21 февраля 2023 года Павлюка назначили первым заместителем министра обороны.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В тот же день стало известно об отставке Валерия Залужного.

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