Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно

Олександр Павлюк
Фото: УНИАН

Заместитель министра обороны Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны.

Факты ICTV рассказывают, кто такой Александр Павлюк и на каких руководящих должностях он был.

Что известно об Александре Павлюке

Он родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 20 августа 1970 года.

Сейчас смотрят

В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2004 году — Национальную академию обороны Украины.

Был командиром танкового взвода в городе Хилирслебен Западной группы войск в ФРГ с 1991 по 1993 год. Потом стал командиром танковой роты в Новоград-Волынском, а затем и заместителем танкового батальона.

С ноября 1999 по август 2003 года был командиром танкового батальона в Новоград-Волынском.

В 2006-2007 командовал украинскими миротворческими силами в Косово.

— Для обеспечения мира на территории Косово после нестабильной ситуации, когда между сербами и албанцами произошел вооруженный конфликт. Мы справились великолепно. На уровне всех других стран украинский контингент выглядел достаточно мощно, в частности в вопросах подготовки личного состава, — уверяет офицер.

В 2017-2020 годах Павлюк был командующим войсками оперативной группировки Запад, после чего стал командующим подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных сил.

Олександр Павлюк

Фото: Facebook/Олександр Павлюк

В 2015 году ему присвоили звание генерал-майора, а в 2018 году — генерал-лейтенанта. С лета 2020 до июля 2021 года — командующий подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.

В июле 2021 года Павлюк стал командующим Операции Объединенных сил. 15 марта 2022 года его назначили председателем Киевской ОВА. На этой должности он работал до 21 мая.

С 21 февраля 2023 года получил назначение начальника штаба — заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, и одновременно был командующим Группировки сил и средств обороны Киева. 21 февраля 2023 года Павлюка назначили первым заместителем министра обороны.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В тот же день стало известно об отставке Валерия Залужного.

Читайте также
Гнатов, Драпатый, Палиса: кто может войти в обновленный Генштаб и что о них известно
Олександр Сирський

Міноборони України, Олександр Павлюк, ООС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Фокус – на ротации: Умеров провел первое совещание с Сырским
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Минобороны о Силах беспилотных систем: Это настоящая революция в ведении войны
дрон безпілотники
Буданов призвал Канаду передать Украине ракеты CRV7, которые хотят утилизировать
Кирило Буданов
Умеров отстранил руководителя департамента Минобороны Нахкура после подозрения
Міністерство оборони України
В законопроекте о мобилизации нет чего-то неважного. Все нормы связаны — Павлюк
мобілізація
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь