Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного

В Интернете распространяется реклама сайтов, которые якобы связаны с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.

Об этом предупреждает ЦПД.

— Центр отмечает, что эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы, — отмечает ведомство.

Что известно о фейковой странице Залужного

Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины.

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В ЦПД предостерегают от регистрации на этих ресурсах и просят доверять только верифицированным источникам.

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