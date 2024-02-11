Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Подоляк объяснил причину увольнения Залужного
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

В Интернете распространяется реклама сайтов, которые якобы связаны с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.

Об этом предупреждает ЦПД.

— Центр отмечает, что эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы, — отмечает ведомство.

Что известно о фейковой странице Залужного

Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины.

Сейчас смотрят

В ЦПД предостерегают от регистрации на этих ресурсах и просят доверять только верифицированным источникам.

Читайте также
Впереди более сложные битвы: что пишут иноСМИ о назначении Сырского и отставке Залужного
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного

інформаційна війна, Валерий Залужный, дезінформація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и СНБО
Володимир Зеленський
Отставка Залужного и назначение Сырского, обстрелы Украины и законопроект о мобилизации: главные новости недели
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
Валерій Залужний
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Главные события ночи 9 февраля: реакция на отставку Залужного, пожар на НПЗ в России
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Собирают данные о пользователях: в соцсетях появились фейковые страницы Залужного
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь