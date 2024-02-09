Впереди более сложные битвы: что пишут иноСМИ о назначении Сырского и отставке Залужного

Президент Владимир Зеленский объяснил отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ тем, что смена руководства может помочь обеспечить обновление Украины.

Что пишут иностранные СМИ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ и отставке Валерия Залужного — далее в материале Фактов ICTV.

Произошло действительно нечто важное

Владимир Зеленский все же назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского так, будто только что произошло действительно нечто важное, считают в издании The Economist.

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— Отчасти это объясняется решающей ролью генерала Залужного в отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также его популярностью среди военных и гражданского населения Украины. Но увольнение генерала важно по другой причине. Это знаменует собой новый и решающий этап в войне, в котором Зеленский рискует ошибиться, — говорится в материале.

После того как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, разногласия между Зеленским и Залужным были не важны. Это даже, возможно, стало сильной стороной Украины, поскольку каждый компонент сопротивления государства сосредоточился на главной задаче.

— Вместо того, чтобы осуществлять централизованный контроль, Зеленский выразил дерзкий отказ украинцев уступить перед лицом агрессии России. Залужный, который фактически уже годами воевал с Россией, сосредоточился на боевых действиях. Только когда российская и украинская армии окопались, а линии фронта замерли, эти трения начали наносить вред, — отмечают в издании.

Ни для кого не секрет, что по мере ухудшения отношений Зеленский и Залужный начали расходиться во взглядах относительно того, что делать на поле боя. Зеленский и его команда возложили ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление на генерала Залужного.

Они хотели, чтобы украинская армия подготовилась к дальнейшим атакам, и давили на Залужного, чтобы он разработал планы битвы и взял на себя мобилизацию дополнительных солдат. Генерал отверг указанные аргументы.

— Залужный отметил, что его осторожность после провала начального штурма привела к тому, что были спасены жизненно важные войска и оборудование. Он утверждал, что не мог спланировать контрнаступление, если не знал, какие ресурсы имеет. Он сказал, что политики должны мобилизовать общество, и был прав, — говорится в материале.

Во время войны политики и солдаты не имеют низкого мнения о друг друге. Что на самом деле обрекло на крах отношения между Зеленским и генералом Залужным — это изменение взглядов президента на то, как война определит, каким государством должна стать Украина.

При чем здесь политика

Некоторые обозреватели предполагают, что это решение об увольнении Залужного по крайней мере частично мотивировано опасением, что генерал может стать потенциальным политическим оппонентом в будущем, объясняют в издании The Guardian.

Журналисты обратили внимание, что внутренние дебаты и борьба постепенно возвращаются в Украину после периода национального единства. Зеленский отрицает любую политическую мотивацию и сказал, что сложная ситуация, в которой оказались передовые войска, требует нового подхода.

— Дело не в именах и тем более не в политике. Это о системе нашей армии, об управлении в Вооруженных силах и привлечении непосредственного опыта военачальников в этой войне, — сказал он.

Хотя Залужный никогда не заявлял о политических амбициях, многие оппоненты Зеленского видят в нем потенциальную фигуру, вокруг которой можно объединиться. Они считают, что у Залужного будет будущее в политике, если он этого захочет.

В The Guardian считают, что если после увольнения Залужного ситуация на фронте продолжит ухудшаться, тогда его рейтинги, скорее всего, только вырастут.

Почему уволили Залужного

Зеленский впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, но генерал отказался, утверждает источник The Times. Президент тогда заявил, что подпишет указ о его увольнении, но отказался от решения после того, как распространились слухи.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Рустемом Умеровым. По словам источника, Умеров объяснил причины, по которым Зеленский хотел уволить Залужного.

Среди них — недовольство команды президента тем, что Залужный якобы не предоставил планы военной кампании на 2024 год.

Умеров заявил, что генерал скептически отнесся к публичным заявлениям Зеленского, считая их нереалистичными, а также он непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

Удар по мотивации военных

Отставка Залужного может нанести удар по моральному духу украинских военных на передовой, особенно потому, что до сих пор не было публичного объяснения причин его увольнения, пишут журналисты издания The Washington Post.

— Новому командиру все равно понадобятся дополнительные солдаты, чтобы компенсировать потери и отвечать на план России направить в бой еще 400 тыс. наемников. И все равно ВСУ понадобится еще больше оружия, боеприпасов и техники, — говорится в материале.

В издании отмечают, что Залужный не был зол из-за своего увольнения. В то же время действительно, отношения между Зеленским и Залужным испортились за почти два года войны с Россией. Они просто не доверяли друг другу, заявили представители США и Украины.

Едва ли не самым серьезным разногласием между Зеленским и Залужным стало требование генерала мобилизовать больше солдат. Конечная цифра Залужного была близкой к 500 тыс. человек, но Зеленский отказался от такого количества. В частности из-за того, что в Украине не хватает денег, чтобы оснастить их без значительного повышения налогов для обычных граждан.

Чрезвычайно рискованная авантюра

Увольнение высокопоставленного украинского генерала — это чрезвычайно рискованная авантюра Владимира Зеленского в то время, когда есть значительные риски, что Россия улучшит ситуацию на фронте, обращают внимание в Sky News.

Украинский президент попытался подать кадровые перестановки как крайне необходимый момент обновления для следующего этапа кампании. Но отставка Залужного, национального героя, несомненно, ударит по мотивации военных и будет расценена Москвой как признак нестабильности.

Зеленский поспешил объявить, что генерал-полковник Александр Сырский, закаленный в боях офицер, возглавит ВСУ. Он поблагодарил Залужного, который оставил службу, и предложил ему остаться в команде.

Генерал Залужный выразил благодарность всем, кто работал с ним, в частности президенту, и согласился с необходимостью меняться и адаптироваться к новым реалиям, чтобы вместе победить в войне.

Но, несмотря на проявление дружелюбия, это не расставание близких друзей, и отставка невероятно популярного полководца ставит очень большие вопросы. Между Зеленским, Залужным и помощниками уже давно идут споры не только относительно планов боя, но и политики.

— Вопрос был лишь в том, когда это произойдет и кто заменит генерала Залужного. Поскольку теперь эта неопределенность исчезла, ключевым для президента и его нового военного начальника будет продемонстрировать, что этот шаг был правильным для Украины, — считают в Sky News.

Это будет непростая задача, поскольку эксперты по вопросам обороны обеспокоены тем, что этот шаг нанесет вред для Украины.

Впереди еще более сложные битвы

Возможно, пытаясь подкрепить уверенность в своем решении, Зеленский подчеркнул важность единого видения у военных лидеров в завуалированной критике разногласий, которые, как сообщается, у него были с генералом Залужным.

— Соперники или друзья, все украинцы знают, что им нужно работать вместе, чтобы бороться с Россией и убедить западных союзников, в частности США, продолжать вооружать ВСУ, — считают в Sky News.

В материале Sky News говорится, что единство — это главная цель Украины. На нее будет пытаться рассчитывать новый главнокомандующий ВСУ, когда возьмется за руководство армией в сложных битвах, которые впереди станут все сложнее.

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