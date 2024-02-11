Збирають дані про користувачів: у соцмережах з’явилися фейкові сторінки Залужного
В Інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов’язані з колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.
Про це попереджає ЦПД
– Центр наголошує, що ці сайти не пов’язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані, – наголошує відомство.
Що відомо про фейкову сторінку Залужного
Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.
У ЦПД застерігають від реєстрації на цих ресурсах і просять довіряти лише верифікованим джерелам.