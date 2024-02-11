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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Збирають дані про користувачів: у соцмережах з’явилися фейкові сторінки Залужного

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

В Інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов’язані з колишнім головкомом ЗСУ Валерієм  Залужним. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

Про це попереджає ЦПД

– Центр наголошує, що ці сайти не пов’язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані, – наголошує відомство.

Що відомо про фейкову сторінку Залужного

Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.

Зараз дивляться

У ЦПД застерігають від реєстрації на цих ресурсах і просять довіряти лише верифікованим джерелам.

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інформаційна війна, Валерій Залужний, дезінформація
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