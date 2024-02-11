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Сырскому навязывают образ россиянина: ЦПД о дезинформационной кампании РФ

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ВСУ

Кремлевская пропаганда активно пытается навязать Александру Сырскому — новому главкому ВСУ — образ “советского и русского” человека.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

— Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в РФ, “друзей семьи”, у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом, — подчеркнул он.

По его словам, главная цель дезинформационной кампании — дискредитация главнокомандующего и снижение доверия к ВСУ.

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В ЦПД назвали несколько причин, почему Сырскому следует доверять:

  • он длительное время был частью команды бывшего главнокомандующего Валерия Залужного;
  • командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевской и Харьковской областей, доказав, что умеет достигать результата в войне против РФ;
  • сейчас команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение.

Там также отметили, что поддержка российской кампании по главкому ВСУ — это подыгрывание вражеской дезинформации.

Накануне ЦПД также предупредил о появлении и интернете рекламы сайтов, которые якобы связаны с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Эти сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины, поэтому украинцев предостерегают от регистрации.

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Сырскому навязывают образ россиянина: ЦПД о дезинформационной кампании РФ

інформаційна війна, Война в Украине, дезінформація, ВСУ, Александр Сырский, Російська агресія, Российская пропаганда
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