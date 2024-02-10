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Задача Сырского — провести аудит мобилизованных, потому что из 1 млн воюют 300 тысяч — Подоляк

Задача Сырского — провести аудит мобилизованных, потому что из 1 млн воюют 300 тысяч — Подоляк
Фото: Офис президента

Одно из заданий Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назначенного на этот пост накануне — это аудит военнослужащих.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подобный аудит необходим поскольку в украинской армии служит 1 млн человек, и только 300 тыс. из них проходили службу непосредственно на фронте.

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— Остальные были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – провести аудит: где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество нужно (для мобилизации — прим.), — обозначил Подоляк.

Он добавил, что мобилизация в Украине должна быть постоянной, а не одномоментной.

Напомним,  новый главком Сырский поблагодарил всех, с кем имел честь служить в рядах Сухопутных войск ВСУ и Оперативно-стратегической группировке войск Хортица, а также очертил новые задачи на должности.

Он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии.

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Михаил Подоляк, Мобилизация, Александр Сырский
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