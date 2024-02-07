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Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
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Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

7 февраля 2024 года Украина оказалась под массированной атакой РФ, во время которой страна-агрессор, вероятно, применила “гиперзвуковую” ракету 3М22 Циркон. Именно ею, скорее всего, и был нанес удар по Киеву.

Факты ICTV собрали характеристики ракеты Циркон, которой РФ могла обстрелять Украину.

Что известно о ракете Циркон

В мае 2022 года с российского корабля Адмирал Горшков был осуществлен испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Циркон в Баренцевом море.

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Крылатая ракета поразила морскую цель на расстоянии 1 тыс. км в Белом море.

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете “аналогов нет”, так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

– Циркон – это противокорабельная ракета, которая поднимается на очень большую высоту, развивает скорость до 10 Махов и падает на цель. Как заявляют в РФ, за счет того, что ракета развивает гиперзвуковую скорость, ее на нисходящей траектории вроде бы невозможно перехватить. По идее, она должна оборачиваться плазмой, а сквозь плазму эфирные волны радара ее не видят, — отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Она предназначена для поражения как наземных, так и надводных целей. Заявлено, что она имеет маршевый участок на высоте 30-40 км.

Также Минобороны РФ достаточно регулярно демонстрировало пуски Циркона во время испытаний. Большинство этих видео были совершенно неинформативными, сделанными ночью. Лишь в 2022 году в РФ начали публиковать более-менее подробные видео пусков.

По планам РФ, ракета Циркон должна заменить в обороне тяжелую противокорабельную ракету Гарпун. Может запускаться с подводных лодок типа Иркутск и фрегатов.

– Интересный момент, что в РФ до сих пор не заявили, на какую дальность летит Циркон. То есть в разных источниках указаны разные характеристики – от 400 до 1 тыс. км, — говорит Жданов.

Основные характеристики

Скорость: Открытые российские источники заявляют, что ракета Циркон имеет огромную скорость – 8 Махов (10 тыс. км\час).

Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес: 300-400 кг.

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Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики

Источник: Интерфакс
Летальное оружие, Ракета, РФ
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