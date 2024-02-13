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Павел Палиса: биография и что известно об украинском полковнике

Павло Паліса

Павел Палиса рассматривается на руководящую должность в армию. В случае принятия будет служить под руководством нового главнокомандующего ВСУ генерала Сырского.

Кто такой Павел Палиса и что известно об украинском полковнике — читайте в материале Фактов ICTV.

Павел Палиса: биография

Павел Сергеевич Палиса — украинский военнослужащий, пехотинец, полковник 93 ОМБр Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Имеет позывной Хантер.

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Палиса родился в семье военных. Его брат Дмитрий — один из самых молодых комбатов Вооруженных сил Украины, командир четвертого отряда специального назначения 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.

В 2007 году Павел Палиса окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета Львовская политехника (ныне Национальная академия Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного), в 2019-ом — Командно-штабной институт Национального университета обороны Украины.

Когда началось полномасштабное российское вторжение, Павел Палиса прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины. До завершения обучения ему осталось всего три месяца. В июне 2022 года он таки получил диплом американского учебного заведения.

В 2023 году стал командиром 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Палиса командовал действиями бригады во время обороны Бахмута.

— Я думаю, битва за Бахмут была самой жестокой битвой этой войны по состоянию на сейчас. И, наверное, самая жестокая битва в Европе со времени окончания Второй мировой войны, — вспоминал Павел Палиса.

Военные этой бригады обороняли Бахмут, также были в Харькове, Изюме, Балаклее и Соледаре.

Какие награды имеет Павел Палиса

Павел Палиса имеет такие награды:

  • Крест боевых заслуг (28 ноября 2023 года) — награжден за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга;
  • Орден Богдана Хмельницкого III степени (13 января 2023 года) — награжден за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
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війна, Война в Украине, військові, ВСУ, Украинская армия
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