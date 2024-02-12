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Зеленский утвердил продление военного положения и мобилизации на 90 суток

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — с 14 февраля до 13 мая 2024 года.

12 февраля соответствующие документы — №10456 (О продлении срока действия военного положения в Украине) и №10457 (О продлении срока проведения всеобщей мобилизации)  — возвращены в Верховную Раду с подписью главы государства.

Голосование за эти законопроекты состоялось 6 февраля — оно было уже десятым с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Владимир Зеленский, Закон, Мобилизация
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