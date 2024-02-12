РФ построила 30-километровый “царь-поезд” в Донецкой области: зачем — объяснили в ISW

Российские войска построили между Оленовкой и Волновахой в оккупированной Донецкой области 30-километровый барьер — так называемый царь-поезд — вероятно, как оборонительную линию против будущих наступлений Сил обороны Украины.

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 10 мая 2023 года, а также 6 и 10 февраля 2024-го.

По их данным, оккупанты собрали более 2 100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.

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Ссылаясь на украинские источники, в ISW заявили, что российские войска начали собирать поезд в июле 2023 года, чтобы “использовать как оборонительную линию против будущих украинских наступательных действий”.

Железнодорожная линия между Оленовкой и Волновахой находится примерно в 6 км от линии фронта, которая, по оценкам аналитиков, проходит к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке, и размещается на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские войска начали строительство.

— Российские войска недавно получили незначительные территориальные достижения в этом районе. Россияне могли собрать поезд и для других целей, — отмечают в ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: DeepState

Источник : ISW

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