Скандал с высыпанным на дорогу зерном на границе: что известно, реакции Украины и Польши

В польском поселке Дорогуск, который расположен вблизи украинско-польской границы, фермеры из Польши высыпали зерно из украинских фур.

Параллельно с этим польские протестующие заблокировали ряд пунктов пропуска.

Что снова происходит на границе между Польшей и Украиной, почему поляки блокируют границу и как на это реагирует официальный Киев — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Поляки рассыпали украинское зерно: что произошло

Событие, из-за которого возник новый скандал в украинскоо-польских отношениях, произошло днем 11 февраля.

На трассе возле пункта пропуска Ягодин — Дорогуск, где протестуют польские фермеры и блокируют границу, поляки высыпали зерно из украинских грузовиков.

Na Dorohusku z ciężarówek rolnicy wysypali zboże, ciężarówki wracają na Ukrainę. ???? pic.twitter.com/3VCE8JJQW0 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) February 11, 2024

Соответствующее фото с просыпанным зерном обнародовал правый польский политик Рафал Меклер, который одновременно является организатором протестов польских фермеров.

Впоследствии польские протестующие накрыли одну из куч зерна, которая была рассыпана посреди дороги, флагом Евросоюза.

Rolnicy z Dorohuska uhonorowali Kołodziejczaka. pic.twitter.com/9uzC8mzp9W — Rafał Mekler (@MeklerRafal) February 11, 2024

Полиция Польши сообщила, что на территорию их страны въехало три фуры, за рулем которых были украинцы, но польские фермеры заблокировали их дальнейшее движение. Впоследствии поляками были повреждены прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на трассу. По предварительной оценке, речь идет об около 3 тоннах зерна.

При этом польская полиция утверждала, что фермеры якобы отобрали пробы из разбросанного по дороге зерна и хотели его передать на экспертизу, чтобы проверить на наличие запрещенных веществ.

Во время инцидента столкновений между украинцами и поляками не было. Украинские водители грузовиков развернулись в сторону границы Украины.

Поляки блокируют завод с украинским зерном

Как сообщает профильное издание Farmer.pl, которое поддерживает польских фермеров и освещает протесты, аграрии также заблокировали один из заводов возле города Грубешув, который в последние дни получал украинский кукурузный шрот.

По данным издания, только в окрестностях Грубешува проходят три активных протеста.

— Еда не убивает, убивает ее нехватка, и ограничение сельскохозяйственного производства приводит именно к этому. Нам нужно донести до общества, что наши протесты — это еще и борьба за них, — говорит Марцин Грин, фермер из Замости, который приехал на акцию протеста в Грубешуве.

Реакция Украины

Со стороны Украины такие действия польских протестующих вызвали бурную реакцию.

Так, украинский посол в Польше Василий Зварич сообщил, что то зерно, которое было высыпано посреди дороги, двигалось транзитом в Литву. Сами же грузовики, которые были повреждены, перед этим были опломбированы после соответствующих таможенных процедур.

Зварыч добавил, что украинские представители уже обратились в полицию Польши с требованием “открыть дело по факту этого позорного преступления”. Позже он сообщил, что полиция все же открыла дело и начала необходимые процедуры.

— Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем, — добавил Зварыч.

В свою очередь вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук спросила у поляков, что они будут делать, когда к ним на танках приедут россияне.

— Опять проблемы на польской границе. На этот раз польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков. Видеть украинское зерно на дороге — это больно. Но украинцы и это переживут. И будут дальше выращивать лучшее зерно. А вот что будут делать польские фермеры, если вдруг к ним придут россияне на танках? Тоже будут блокировать границу с плакатами? — спросила Верещук.

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что подобные действия польских протестующих “за гранью”.

— Можно по-разному бороться за свои права человека, гражданина и бизнесмена, но какой же ты человек после того, как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе — это уже не о политике и бизнесе, это за гранью человеческого понимания добра и зла. Ужас, — написал он.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал порчу украинского зерна на польской границе недопустимой.

— Любой фермер должен знать, сколько тяжелого труда нужно для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности, — написал он.

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в свою очередь говорит, что реакция властей Польши является недостаточной, а последствия замалчивания этой ситуации могут быть хуже.

— Единственное, что теперь может спасти — снять все блокады и гарантировать безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы. К сожалению, это не спекуляция. Отсутствие реакции со стороны польских властей на уничтоженные грузы приведет к более сильной ксенофобии и политическому насилию, — написал он.

Качка добавил, что сегодня Украина и Польша “на распутье”, поскольку в подобной ситуации приходится “или бояться насилия, которое разрушает уже не польско-украинскую торговлю, а Люблинский треугольник, потому что уничтожили зерно, которое направлялось в Литву, или наконец опомниться и говорить как взрослые”.

Он добавил, если равнодушие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, то не будет места удивлению “уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов”.

В самом же Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины “решительно осудили умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе”.

В ведомстве добавили, что внимательно наблюдают за ходом расследования данного инцидента и ожидают быстрого установления и наказания виновных.

— Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, несут огромные убытки. Они получают это зерно чрезвычайно трудно и порой ценой своей жизни, — сообщили в министерстве.

В Минагрополитики пригласили польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии.

Как реагирует Польша

В полиции Польши заявили, что в результате инцидента никого не задерживали, а сейчас собираются доказательства и опрашиваются свидетели.

Как сообщила Укринформу представитель полиции города Холм Ева Чиж, польские правоохранители планируют передать материалы дела в местную прокуратуру.

— Вчера полиция провела соответствующий осмотр места происшествия, получила соответствующую информацию от водителей, были опрошены свидетели. Мы стремимся установить подробные обстоятельства инцидента, а также выявить виновника, который бесправно открыл эти грузовики. Сейчас по этому делу еще никто не задержан, — сообщила она.

Ева Чиж добавляет, что по состоянию на 12 февраля прокуратура все еще не получила материалы дела, поскольку полиция собирает доказательства. Передача материалов дела в прокуратуру должна состояться 13 февраля.

— В прокуратуре будут определять, в каком направлении дальше будет вестись производство, — добавила представитель полиции.

Пока комментарии от высшего руководства польского государства не поступали.

Что говорит Еврокомиссия

Тем временем в Еврокомиссии ищут решение, чтобы избежать эскалации конфликта и дальнейших ситуаций с транспортировкой украинского зерна через Польшу, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, пишет PAP.

— Наша официальная позиция заключается в том, что мы стремимся найти решения, которые позволят нам оказывать максимально возможную поддержку Украине, поддерживая при этом наиболее чувствительные сектора (Евросоюза, — Ред.). Особенно это касается наших производителей агропродовольственной продукции. Нужно добиться справедливого равновесия в принимаемых мерах во всех отношениях, — сказал он.

В Еврокомиссии надеются, что подобные проблемы смогут решить за столом переговоров “в том или ином формате”, без давления на границе.

Представитель ЕК говорит, что недавно состоялось несколько совещаний с представителями польского правительства и Еврокомиссии, в рамках чего стороны пытались уменьшить напряжение с завозом украинской агропродукции как можно более конструктивным способом.

Кто стоит за провокацией

12 февраля Центр противодействия дезинформации при СНБО подтвердил, что организатором акции протеста среди поляков является именно Рафал Меклер — владелец логистической компании и лидер люблинской ячейки праворадикальной и антиукраинской партии Конфедерация. Среди прочего, эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, а также критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с Россией.

— Очередная акция Меклера явно отвечает интересам РФ, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, которых подозревают в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС, — сообщили в ЦПД СНБО.

В Центре также отметили, что деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Почему протестуют поляки

Впервые польские протестующие блокировали границу с Украиной в ноябре 2023 года, всеобщая забастовка поляков возобновилась 9 февраля текущего года.

Фермеры при поддержке Национального союза солидарности индивидуальных фермеров (NSZZ) объединились в разных городах Польши с целью перекрыть дороги и не допустить продолжения торговли Евросоюза с Украиной с учетом таможенных льгот.

Как сообщил президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич, со стороны протестующих существует три главных требования:

выступают против новой экологической политики Евросоюза Green Deal;

не хотят импорта сельскохозяйственной продукции из Украины;

хотят, чтобы была поддержана отрасль животноводства.

Кроме того, профсоюз фермеров Солидарность, присоединившийся к протестам, заявлял, что будет блокировать отдельные дороги по всей территории Польши в дополнение к тому, чтобы блокировать исключительно пункты пропуска на границе с Украиной.

Очередные акции фермеров являются продолжением конфликта между фермерами, правительством Польши и Евросоюзом, который ввел льготы на торговлю зерном с Украиной. В ответ на это в июне 2023 года Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции, чем существенно ухудшили отношения с Киевом.

В свою очередь в правительстве Польши указывали на оправданные протесты фермеров из-за опасений относительно “чрезмерного наплыва товаров”.

— У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный наплыв товаров из Украины, а также из других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу, — сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Он также считает, что Польша и другие приграничные к Украине государства больше всего пострадали от решения Евросоюза ослабить таможенный контроль с Украиной.

— Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки предоставили ее очень много и от всего сердца. Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет много, то будет блокада, — добавил министр.

Ранее официальная Варшава требовала от Еврокомиссии ввести для агропродукции из Украины определенные “защитные предостережения”, которые бы позволили применять региональные защитные ограничения, когда проблема с экспортом зерна будет затрагивать не всю территорию Евросоюза.

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