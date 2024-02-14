Какой часовой пояс в Украине: объяснение
Какое расположение Украины относительно часовых поясов и какой часовой пояс в нашей стране — в материале Фактов ICTV.
Что такое часовой пояс
Часовой пояс — это часть поверхности земного шара, на которой принято одно стандартное время.
Местное время — это одинаковое суточное время в точках, расположенных на одном меридиане. Под местным временем понимают:
- поясное время в данном конкретном месте;
- среднее солнечное время на данном меридиане;
- местное солнечное время на данном меридиане с учетом изменяющейся продолжительности астрономических суток.
Для удобства отсчета текущего времени вся территория земного шара разделена на 24 часовых пояса шириной 15 градусов. В пределах каждого пояса устанавливается единое поясное время.
Точка отсчета для часовых поясов — нулевой гринвичский меридиан, который проходит через Королевскую Гринвичскую обсерваторию в Лондоне.
Какой часовой пояс в Украине
Территория Украины по долготе имеет протяженность 17°57′, примерно 1,23 часа. Она расположена в пределах второго часового пояса, поскольку крайними точками ее являются:
- на востоке: с. Ранняя Заря, Меловского района, Луганской области — 40°11′53″ вост.д.;
- на западе: с. Соломоново, Ужгородского района, Закарпатской области — 22°09′50″ вост. д.
Около 85% территории Украины (примерно 527 тыс. км²) расположено во втором часовом поясе (восточноевропейском). Лишь незначительную часть Закарпатской области на западе и Харьковской, Луганской, Донецкой на востоке пересекают первый и третий часовые пояса.
По всей территории Украины действует время второго часового пояса UTC+2 и называется — киевским временем.
UTC — это всемирный стандарт, по которому общество регулирует время.
Ежегодно принято переводить часовую стрелку на летнее время — в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед. И на зимнее время — в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
Порядок исчисления времени на территории Украины регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.