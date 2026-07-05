После обильных осадков на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области зафиксировали провалы грунта.

В Киевском эколого-культурном центре связывают это с проблемами водоотведения. Администрация кладбища заявляет, что зафиксированное проседание является естественным процессом после захоронений.

На военном мемориальном кладбище есть провалы грунта

В КЭКЦ сообщили, что после сильных дождей на территории мемориального кладбища были размыты отдельные насыпные дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.

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Там считают, что наибольшие изменения произошли на участках, где ранее искусственно поднимали уровень грунта. Также в центре отметили, что после ливня сотрудники засыпали места проседания.

— Наибольшие проблемы появились именно там, где гидрологи предупреждали о рисках из-за неэффективного водоотвода и дренажа, — говорится в сообщении.

В Национальном военном мемориальном кладбище сообщили Суспільному, что после завершения интенсивных осадков сотрудники начали подсыпку и выравнивание мест, где было зафиксировано естественное проседание грунта.

Там подчеркнули, что проседание выявили только на отдельных захоронениях, которые были осуществлены в течение последних одного-двух месяцев.

— Никакой угрозы для мест захоронений нет. Речь идет именно о естественном уплотнении грунта после традиционного захоронения, а не о размывании могил, подтоплении или влиянии грунтовых вод, — сказал Общественному и.о. директора госучреждения Ярослав Старущенко.

По его словам, естественное уплотнение грунта может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от типа грунта, погодных условий и времени, прошедшего после захоронения.

Именно по этой причине постоянные надгробия обычно устанавливают примерно через год.

Также в Национальном военном мемориальном кладбище отметили, что, в отличие от большинства кладбищ, где последствия естественного проседания грунта устраняют родственники погибших, на территории мемориала эти работы выполняет государственное учреждение.

Фото: НВМК

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