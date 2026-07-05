В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове было повреждено место захоронения выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В Кракове повредили могилу Богдана Лепкого

По словам министра, с надгробия похитили барельеф писателя.

Сейчас смотрят

— Мы расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша, – подчеркнул Тихий.

Он сообщил, что Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и органы власти города Кракова.

В МИД призвали провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.

— Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем, – отметил Тихий.

Напомним, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается острая политическая кризис, возникший из-за конфликта, связанного с исторической памятью.

26 мая, накануне Дня Сил специальных операций ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ССО почетное наименование имени Героев УПА.

В Польше это решение вызвало скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Зеленский отправил награду в Варшаву Новой почтой.

Ряд украинских политиков, в том числе Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, отказались от польских государственных наград.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.