В Кракове повредили могилу Богдана Лепкого: МИД требует расследования
- В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове повредили могилу Богдана Лепкого.
- С надгробия похитили барельеф украинского писателя.
- МИД Украины назвал инцидент сознательной провокацией и требует расследования.
В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове было повреждено место захоронения выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
В Кракове повредили могилу Богдана Лепкого
По словам министра, с надгробия похитили барельеф писателя.
— Мы расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша, – подчеркнул Тихий.
Он сообщил, что Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и органы власти города Кракова.
В МИД призвали провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.
— Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем, – отметил Тихий.
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