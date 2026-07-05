Российская армия атаковала Изюм в Харьковской области, нанеся ракетный удар по автозаправочной станции.

О последствиях атаки сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Изюмская городская военная администрация.

Атака на АЗС в Изюме 5 июля: что известно

По данным Изюмской ГВА, около 11:37 российские войска нанесли удар по центральной части Изюма.

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Предварительно установлено, что оккупанты применили реактивную систему залпового огня. Попадание зафиксировали в районе одной из автозаправочных станций.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погиб один мужчина.

Также ранения получили 48-летняя, 42-летняя и 39-летняя женщины. Все пострадавшие госпитализированы.

После удара на территории АЗС вспыхнул пожар.

Кроме того, разрушено здание автозаправочной станции и повреждены пять автомобилей.

На месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Окончательные последствия обстрела уточняются.

Напомним, что утром 5 июля ударный беспилотник Молния попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе Харькова.

В результате атаки 60-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Фото: Харьковская ОВА

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