В Польше откроется учебно-тренировочный центр Украина-НАТО: что известно

Западные партнеры приняли решение создать в польском городе Быдгощ совместный аналитический учебно-тренировочный центр Украина-НАТО.

Об этом генсек Йенс Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в рамках встречи министров обороны государств-членов блока в Брюсселе.

Что известно об аналитическом учебно-тренировочном центре Украина-НАТО

По его словам, центр позволит Украине делиться опытом, полученным в ходе полномасштабной войны, которую развязала Россия, и создаст структуру, в которой украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с коллегами из Североатлантического блока.

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– Он будет расположен в Быдгоще, Польша. Еще осталось решить технические детали. То, что мы приняли сейчас, является политическим решением, а затем мы должны реализовать его в течение следующих недель и месяцев. Сегодняшнее решение — это начало процесса, – пояснил генсек.

Чиновник отметил, что эксперты НАТО сейчас работают над деталями, и ожидается, что Альянс примет окончательное решение позже в этом году.

– Это еще один инструмент для того, чтобы мы вывели Украину на тот уровень, на котором она придет к полноправному членству, – подчеркнул Столтенберг.

В то же время генеральный секретарь указал, что “приглашение будет сделано, когда все будут согласны и когда будут выполнены условия”.

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