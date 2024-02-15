Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Польше откроется учебно-тренировочный центр Украина-НАТО: что известно

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Западные партнеры приняли решение создать в польском городе Быдгощ совместный аналитический учебно-тренировочный центр Украина-НАТО.

Об этом генсек Йенс Столтенберг сообщил во время пресс-конференции в рамках встречи министров обороны государств-членов блока в Брюсселе.

Что известно об аналитическом учебно-тренировочном центре Украина-НАТО

По его словам, центр позволит Украине делиться опытом, полученным в ходе полномасштабной войны, которую развязала Россия, и создаст структуру, в которой украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с коллегами из Североатлантического блока.

Сейчас смотрят

– Он будет расположен в Быдгоще, Польша. Еще осталось решить технические детали. То, что мы приняли сейчас, является политическим решением, а затем мы должны реализовать его в течение следующих недель и месяцев. Сегодняшнее решение — это начало процесса, – пояснил генсек.

Чиновник отметил, что эксперты НАТО сейчас работают над деталями, и ожидается, что Альянс примет окончательное решение позже в этом году.

– Это еще один инструмент для того, чтобы мы вывели Украину на тот уровень, на котором она придет к полноправному членству, – подчеркнул Столтенберг.

В то же время генеральный секретарь указал, что “приглашение будет сделано, когда все будут согласны и когда будут выполнены условия”.

Читайте также
Германия планирует предоставить Украине военную помощь на €100 млн
Німеччина-прапор

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Польша, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
В Польше откроется учебно-тренировочный центр Украина-НАТО: что известно
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Джон Кірбі
РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС
ВДК Цезар Куніков
Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов
Місто Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь