Захватят Авдеевку и что тогда? Бен Ходжес проанализировал ситуацию

Потеря Авдеевки не дает россиянам значительного преимущества, как и для Украины она не является значительным поражением.

Об этом накануне во время конференции в Лондон заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

Он отметил, что в Авдеевке россияне делают то, что умеют лучше всего.

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– У них есть способность продолжать пускать в мясорубку большое количество людей. Думаю, что генерал Сырский потратит этот год на стабилизацию всего фронта. Будут тактические достижения и потери с обеих сторон. Но больших движений я не предвижу, – сказал он.

– Скажем, они наконец захватят Авдеевку, и что тогда? Вы помните тысячи людей убитых вокруг Бахмута. Тогда что? Там нет знаменитого корпуса Красной армии, который прячется в лесу и ждет, когда его используют, даже если захватят Авдеевку, – добавил американский генерал.

Он отметил, что сейчас Украина делает все возможное, чтобы выиграть время на следующий год, который, по его мнению, может стать решающим годом этой войны.

– Я не верю, что россияне смогут нокаутировать Украину в этом году. Я думаю, что генерал Сырский потратит этот год на стабилизацию всего фронта. Будут тактические достижения и потери с обеих сторон. Но больших движений я не предвижу, – подчеркнул Ходжес.

Ситуация в Авдеевке

В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что наши войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика работает. По поручению главнокомандующего Вооруженных сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

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