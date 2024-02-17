Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію

Втрата Авдіївки не дає росіянам значної переваги, як і для України вона не є значною поразкою.

Про це напередодні під час конференції у Лондоні заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Він зазначив, що в Авдіївці росіяни роблять те, що вміють найкраще.

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– У них є здатність продовжувати пускати в м’ясорубку велику кількість людей. Думаю, що генерал Сирський витратить цей рік на стабілізацію всього фронту. Будуть тактичні здобутки та втрати з обох сторін. Але великих рухів я не передбачаю, – сказав він.

– Скажімо, вони нарешті захоплять Авдіївку, і що тоді? Ви пам’ятаєте тисячі людей, вбитих навколо Бахмута? Тоді що? Там немає знаменитого корпусу Червоної армії, що ховається в лісі та чекає, коли його використають, навіть якщо захоплять Авдіївку, – додав американський генерал.

Він зауважив, що наразі Україна робить усе можливе, щоб виграти час на наступний рік, який, на його думку, може стати вирішальним роком цієї війни.

– Я не вірю, що росіяни зможуть нокаутувати Україну цього року. Я думаю, що генерал Сирський витратить цей рік на стабілізацію всього фронту. Будуть тактичні здобутки та втрати з обох сторін. Але великих рухів я не передбачаю, – наголосив Годжес.

Ситуація в Авдіївці

У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що наші війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів.

Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика працює. За дорученням головнокомандувача Збройних сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке керування військами забезпечене.

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