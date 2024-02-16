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Таких потерь россияне еще нигде не имели. Что сейчас происходит в Авдеевке
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Таких потерь россияне еще нигде не имели. Что сейчас происходит в Авдеевке

Авдіївка
Фото: Факти ICTV

Ситуация на Авдеевском направлении очень динамичная и постоянно меняется. Враг давит с необычайной силой.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Что известно о боях в Авдеевке

В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

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– Если сравнивать с Бахмутом, то здесь значительно тяжелее, потому что россияне бросают всю мощь своей армии. Это не только пехота, а бронетехника, FPV-дроны, КАБы, фосфорные бомбы. Они не берегут ничего, поэтому это у них принципиально политическое решение по этим штурмам, – сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что наши войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика работает. По поручению главнокомандующего Вооруженными силами Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

– По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город, – отмечает Тарнавский.

Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Авдеевка сегодня, карта боевых действий

Враг не покидает попыток окружить Авдеевку и вытеснить подразделения ВСУ. Вот так сегодня выглядит Авдеевка на карте боевых действий.

Авдіївка на карті бойових дій

Авдіївка на карті бойових дій 16.02.2024/DeepState Map

Потери врага под Авдеевкой

За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ Таврия потери россиян составили 711 человек — больше всего в этом году.

Как отметил пресс-офицер 3 штурмовой бригады, российские военные во время штурмов теряют большое количество бронированной техники и личного состава именно из элитных подразделений.

– Они теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад и спецназа ГРУ. То есть это люди, которые обучены, это не зеки, по факту это элита российской армии, но они идут все в мясорубку, – добавил военный.

Львиная доля из этого числа — результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении.

Офицер штаба бригады Азов, участник обороны Мариуполя Илья Самойленко в эфире телемарафона заявил, что сегодня под Авдеевкой убили вражеского комбата.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в целом его бригаде уже удалось уничтожить более 4 тыс. российских военных.

– Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не имели. Об украинские силы РФ стирает сейчас минимум шесть бригад российской армии, плюс одну бригаду “ДНР”, спецназ ГРУ. И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют около 100 военных РФ, – отметил Жорин.

Ранее командование ОСГВ Таврия заявило об уходе с позиций на юго-восточной окраине Авдеевки.

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Таких потерь россияне еще нигде не имели. Что сейчас происходит в Авдеевке

Авдеевка, Авдеевская промзона, Бої в Авдіївці, Война в Украине
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