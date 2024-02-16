Таких потерь россияне еще нигде не имели. Что сейчас происходит в Авдеевке

Ситуация на Авдеевском направлении очень динамичная и постоянно меняется. Враг давит с необычайной силой.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Что известно о боях в Авдеевке

В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Противник наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

Сейчас смотрят

– Если сравнивать с Бахмутом, то здесь значительно тяжелее, потому что россияне бросают всю мощь своей армии. Это не только пехота, а бронетехника, FPV-дроны, КАБы, фосфорные бомбы. Они не берегут ничего, поэтому это у них принципиально политическое решение по этим штурмам, – сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что наши войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика работает. По поручению главнокомандующего Вооруженными силами Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

– По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город, – отмечает Тарнавский.

Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и устроил пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Авдеевка сегодня, карта боевых действий

Враг не покидает попыток окружить Авдеевку и вытеснить подразделения ВСУ. Вот так сегодня выглядит Авдеевка на карте боевых действий.

Потери врага под Авдеевкой

За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСГВ Таврия потери россиян составили 711 человек — больше всего в этом году.

Как отметил пресс-офицер 3 штурмовой бригады, российские военные во время штурмов теряют большое количество бронированной техники и личного состава именно из элитных подразделений.

– Они теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад и спецназа ГРУ. То есть это люди, которые обучены, это не зеки, по факту это элита российской армии, но они идут все в мясорубку, – добавил военный.

Львиная доля из этого числа — результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении.

Офицер штаба бригады Азов, участник обороны Мариуполя Илья Самойленко в эфире телемарафона заявил, что сегодня под Авдеевкой убили вражеского комбата.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в целом его бригаде уже удалось уничтожить более 4 тыс. российских военных.

– Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не имели. Об украинские силы РФ стирает сейчас минимум шесть бригад российской армии, плюс одну бригаду “ДНР”, спецназ ГРУ. И чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют около 100 военных РФ, – отметил Жорин.

Ранее командование ОСГВ Таврия заявило об уходе с позиций на юго-восточной окраине Авдеевки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.