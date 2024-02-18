Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий
Настроения, важные решения и влияние на ход войны: итоги Мюнхенской конференции
Сегодня в Мюнхене завершается конференция по вопросам безопасности, которая началась 16 февраля. Война в Украине была топ-темой мероприятия. И несмотря на то, что у таких конференций нет четких итогов — никто не принимает резолюций, это важная дискуссионная площадка, на которой политики, государственные деятели высказывают свое мнение.
— Есть темы, которые обсуждаются, есть тональность, содержание заявлений, которые звучат, доминирующие настроения. Мюнхен отличался тем, что там всегда очень много разного, найти общий знаменатель очень трудно. И это касается не только нынешней конференции, но и всех предыдущих, — отмечает политолог Владимир Фесенко.
Какие главные заявления прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности и повлияет ли это на ускорение предоставления помощи Украине и как скажется на ситуации на фронте — Факты ICTV расспросили у экспертов.
- Главные заявления в Мюнхене
- Настроения и результаты Мюнхенской конференции
- Ожидать ли ускорения предоставления Украине помощи
- Влияние конференции в Мюнхене на войну
Главные заявления в Мюнхене
Среди главных заявлений конференции — самолеты F-16, снаряды от Чехии, помощь от США, а среди результатов — подписание соглашения с немецким концерном Rheinmetall.
- Самолеты F-16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16 происходит “на высокой скорости”, а Нидерланды готовятся к передаче этих самолетов Украине.
— Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошие новости, — сказал он.
В то же время глава нидерландского правительства не стал называть точное количество истребителей, которые его страна планирует поставить Украине. Впрочем, это должно быть как минимум 24 самолета.
- Снаряды от Чехии
Президент Чехии Петр Павел во время Украинского ланча, который проходил в Мюнхене, комментируя проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ, заявил, что страна нашла 800 тыс. снарядов для Украины, однако нуждается в дополнительном финансировании.
— Мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину, — Ред.) за несколько недель, если найдем финансирование. Мы обратимся за помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и других, — утверждает он.
- Помощь от США
Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что у Соединенных Штатов есть только один план по дальнейшей поддержке Украины. В то же время официальный Киев не рассматривает альтернативу американской военной помощи.
— У нас план только один план — А. Обеспечить Украине то, что необходимо. Я убеждена, что за пакет дополнительной помощи проголосуют. Уверена, что есть консенсус двух партий. Должен быть наш ответ — остаться с друзьями, — подчеркнула Камала Харрис.
- Зеленский об Авдеевке
В своей речи президент Владимир Зеленский вспомнил об Авдеевке, из которой украинские военные были вынуждены отойти. Он отметил, что это произошло из-за недостаточной поддержки Украины со стороны международных партнеров.
— Наши действия ограничены лишь достаточностью и дальнобойностью нашей силы. То есть тем, что зависит не от нас. И ситуация в Авдеевке является подтверждением этого, — сказал он.
Зеленский отметил, что Украина остро нуждается в артиллерии и дальнобойном оружии, а также рассчитывает на помощь партнеров. Зеленский отметил, что важно получить преимущество над врагом в небе.
- Декларация с Rheinmetall
В рамках проведения Мюнхенской конференции по вопросам безопасности было подписано соглашение с Rheinmetall о совместном производстве снарядов с Украиной.
— Спрос на боеприпасы во многих странах является огромным — в первую очередь, конечно, в Украине. Наше намерение создать еще одно совместное предприятие подчеркивает нашу поддержку Украины. Это совместное предприятие внесет жизненно важный вклад в способность страны защищать себя — а значит, и в безопасность всей Европы, — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Новое предприятие будет расположено в Украине.
Настроения и результаты Мюнхенской конференции
Политолог Владимир Фесенко отметил, что из трех дней Мюнхенской конференции — украинским был второй день.
— Это выступление нашего президента, это заявления, которые звучали со стороны различных политиков, в частности, на украинском ланче, который состоялся тоже во второй день. Там присутствовало много деятелей, наших партнеров, это и президент Чехии Петр Павел, и премьер-министры Эстонии, Дании, Болгарии, Норвегии, глава Офиса президента Андрей Ермак, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Партнеры понимают, что Украина сейчас нуждается в помощи оружием. Мы доказали, что мы можем защищать себя, но нужно оружие, нужны боеприпасы. И это осознают наши партнеры, — отметил он.
Среди главных месседжей можно выделить — солидарность с Украиной, призывы о важности поддержки нашего государства, осознание того, что нам нужна помощь.
И, безусловно, важным является конкретный результат, который был во время заседания конференции в первый день — это подписание двух соглашений по безопасности с Германией и Францией. И хотя, как отмечает Фесенко, это событие не было напрямую связано с мероприятием, по логике нашего сотрудничества с международными партнерами его как раз можно отнести к итогам этой конференции, хотя и относительно.
На настроения повлияли и события в Авдеевке, в частности вывод наших войск из города, а также смерть Алексея Навального.
— Есть определенное понимание того, что ситуация сейчас очень ответственная и нельзя медлить, надо усиливать помощь Украине. На Западе уже есть четкое осознание больших угроз со стороны РФ.
Трагическая новость о смерти Алексея Навального как раз в первый день конференции повлияла на западных участников конференции, а именно — на их осознание, что с таким политическим режимом, как путинский, договариваться невозможно, это преступный режим. Его можно сдерживать только силой и сейчас главный инструмент в этом — Украина и помощь ей, — отметил политолог.
Еще одна важная мысль, которая время от времени звучала на конференции — если сейчас не помочь Украине и не остановить президента РФ Владимира Путина, то европейцам и не только им придется воевать.
— Такого раньше не было. Степень понимания угроз со стороны РФ сейчас такая высокая, что некоторые из европейских участников прямо об этом говорили. Вот такие настроения доминировали на конференции, — говорит Фесенко.
Также он отметил важность активных дискуссий на украинском ланче, а также на других мероприятиях.
— Когда не работают рациональные аргументы, а, к сожалению, к ним уже привыкли, надо влиять на эмоции. И очень хорошо, что были в Мюнхене делегации военных, ветеранов войны. Их эмоция, их рассказы о войне, об ужасах войны, произвели очень сильный эффект на западных участников, что было достаточно заметно, — подчеркнул он.
Ожидать ли ускорения предоставления помощи Украине
Если раньше американцы больше призывали помогать Украине европейцев, то сейчас наоборот.
— Наблюдается нехватка оружия. Об этом много говорилось, в частности обратили внимание на заявление президента Чехии, что страна нашла около 800 тыс. снарядов. Не Европа, которая обещала в целом млн боеприпасов, а Чехия. Европа планирует выйти за год примерно на 2 млн таких единиц. То есть здесь есть определенный прогресс, но не все сразу произойдет, поэтому нам нужно выстоять этот год, — отмечает политолог Владимир Фесенко.
Кроме того, по словам эксперта, те внутренние противоречия, которые сейчас есть у США и не дают принять помощь нашему государству.
— Когда мы говорим о США, то становится понятно, что они сейчас зациклены на своих внутренних противоречиях. Звучали заявления, что с высокой вероятностью, когда нижняя палата Конгресса вернется с каникул, будет принято решение. Скорее всего, немножко в другом виде, чем предлагает Белый дом. Объем помощи может быть урезан, возможна только военная помощь, но решение будет. Это, конечно, пока неофициальная информация, — говорит Фесенко.
Также он отмечает, что ситуация в США пока такова, что, к сожалению, дискуссии в Мюнхене, а также прямые призывы известных и влиятельных западных политиков не работают.
— Поэтому давайте здесь будем реалистами, их нужно подталкивать. Результат, я думаю, будет не сразу, через некоторое время. Мне кажется, что американцам уже стыдно, поскольку это влияет и на ситуацию на фронтах в Украине, вызывает критику, негативно бьет по авторитету США. Но ожидать того, что послушав заявления в Мюнхене, американцы примут нужные решения, к сожалению, это не так, это было бы упрощенное представление, — говорит он.
Но, по мнению Фесенко, вода камень точит — поэтому результат и от дискуссий в Мюнхене, и в целом от международно-общественного давления на американских политиков будет.
Влияние конференции в Мюнхене на войну
Несмотря на ряд важных для Украины заявлений, прозвучавших на Мюнхенской конференции по безопасности, на позицию России в этой войне, это не повлияет, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Хотя, конечно, по его мнению, все, что происходило на мероприятии, является важным с точки зрения консолидации европейской позиции вокруг поддержки Украины и осуждения РФ.
— Действительно, конференция важная, потому что значительная часть внимания была сосредоточена на Украине. Это касается, в частности, и тем, и выступления украинского президента Владимира Зеленского, и переосмысления роли Европы в обеспечении безопасности, а также, что необходимо больше тратить и выделять средств на то, чтобы производить системы вооружения и в дальнейшем поставлять их нашей стране, — сказал эксперт.
Также Мусиенко выделил встречи главы нашего государства с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также с немецким канцлером Олафом Шольцом и подписание соглашений о гарантиях безопасности для Украины, которые так же предусматривают выделение оружия.
— И, конечно, были важными обсуждения и решения, принятые на самом формате Мюнхена. В частности, декларация, подписанная с Rheinmetall о совместном производстве снарядов с Украиной, обсуждение поставок ракет Taurus, боеприпасов, ракет и ПВО. К тому же был достигнут ряд важных моментов, которые касаются именно производства снарядов, других видов вооружения, — говорит эксперт.
Таким образом, можно сказать, что на фронте вскоре появится обещанная партнерами военная техника, в частности снаряды от Германии и Франции. Но, как отмечает Мусиенко, это сразу полностью не решит проблему их нехватки, поскольку на наращивание производства боеприпасов странами Европы нужно время.