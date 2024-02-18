Настроения, важные решения и влияние на ход войны: итоги Мюнхенской конференции

Сегодня в Мюнхене завершается конференция по вопросам безопасности, которая началась 16 февраля. Война в Украине была топ-темой мероприятия. И несмотря на то, что у таких конференций нет четких итогов — никто не принимает резолюций, это важная дискуссионная площадка, на которой политики, государственные деятели высказывают свое мнение.

— Есть темы, которые обсуждаются, есть тональность, содержание заявлений, которые звучат, доминирующие настроения. Мюнхен отличался тем, что там всегда очень много разного, найти общий знаменатель очень трудно. И это касается не только нынешней конференции, но и всех предыдущих, — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Какие главные заявления прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности и повлияет ли это на ускорение предоставления помощи Украине и как скажется на ситуации на фронте — Факты ICTV расспросили у экспертов.

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Главные заявления в Мюнхене

Среди главных заявлений конференции — самолеты F-16, снаряды от Чехии, помощь от США, а среди результатов — подписание соглашения с немецким концерном Rheinmetall.

Самолеты F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16 происходит “на высокой скорости”, а Нидерланды готовятся к передаче этих самолетов Украине.

— Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Поэтому это хорошие новости, — сказал он.

В то же время глава нидерландского правительства не стал называть точное количество истребителей, которые его страна планирует поставить Украине. Впрочем, это должно быть как минимум 24 самолета.

Снаряды от Чехии

Президент Чехии Петр Павел во время Украинского ланча, который проходил в Мюнхене, комментируя проблемы с поставками оружия и боеприпасов для ВСУ, заявил, что страна нашла 800 тыс. снарядов для Украины, однако нуждается в дополнительном финансировании.

— Мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые мы сможем переправить (в Украину, — Ред.) за несколько недель, если найдем финансирование. Мы обратимся за помощью к партнерам в США, Германии, Швеции и других, — утверждает он.

Помощь от США

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что у Соединенных Штатов есть только один план по дальнейшей поддержке Украины. В то же время официальный Киев не рассматривает альтернативу американской военной помощи.

— У нас план только один план — А. Обеспечить Украине то, что необходимо. Я убеждена, что за пакет дополнительной помощи проголосуют. Уверена, что есть консенсус двух партий. Должен быть наш ответ — остаться с друзьями, — подчеркнула Камала Харрис.

Зеленский об Авдеевке

В своей речи президент Владимир Зеленский вспомнил об Авдеевке, из которой украинские военные были вынуждены отойти. Он отметил, что это произошло из-за недостаточной поддержки Украины со стороны международных партнеров.

— Наши действия ограничены лишь достаточностью и дальнобойностью нашей силы. То есть тем, что зависит не от нас. И ситуация в Авдеевке является подтверждением этого, — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина остро нуждается в артиллерии и дальнобойном оружии, а также рассчитывает на помощь партнеров. Зеленский отметил, что важно получить преимущество над врагом в небе.

Декларация с Rheinmetall

В рамках проведения Мюнхенской конференции по вопросам безопасности было подписано соглашение с Rheinmetall о совместном производстве снарядов с Украиной.

— Спрос на боеприпасы во многих странах является огромным — в первую очередь, конечно, в Украине. Наше намерение создать еще одно совместное предприятие подчеркивает нашу поддержку Украины. Это совместное предприятие внесет жизненно важный вклад в способность страны защищать себя — а значит, и в безопасность всей Европы, — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Новое предприятие будет расположено в Украине.

Настроения и результаты Мюнхенской конференции

Политолог Владимир Фесенко отметил, что из трех дней Мюнхенской конференции — украинским был второй день.

— Это выступление нашего президента, это заявления, которые звучали со стороны различных политиков, в частности, на украинском ланче, который состоялся тоже во второй день. Там присутствовало много деятелей, наших партнеров, это и президент Чехии Петр Павел, и премьер-министры Эстонии, Дании, Болгарии, Норвегии, глава Офиса президента Андрей Ермак, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Партнеры понимают, что Украина сейчас нуждается в помощи оружием. Мы доказали, что мы можем защищать себя, но нужно оружие, нужны боеприпасы. И это осознают наши партнеры, — отметил он.

Среди главных месседжей можно выделить — солидарность с Украиной, призывы о важности поддержки нашего государства, осознание того, что нам нужна помощь.

И, безусловно, важным является конкретный результат, который был во время заседания конференции в первый день — это подписание двух соглашений по безопасности с Германией и Францией. И хотя, как отмечает Фесенко, это событие не было напрямую связано с мероприятием, по логике нашего сотрудничества с международными партнерами его как раз можно отнести к итогам этой конференции, хотя и относительно.

На настроения повлияли и события в Авдеевке, в частности вывод наших войск из города, а также смерть Алексея Навального.

— Есть определенное понимание того, что ситуация сейчас очень ответственная и нельзя медлить, надо усиливать помощь Украине. На Западе уже есть четкое осознание больших угроз со стороны РФ. Трагическая новость о смерти Алексея Навального как раз в первый день конференции повлияла на западных участников конференции, а именно — на их осознание, что с таким политическим режимом, как путинский, договариваться невозможно, это преступный режим. Его можно сдерживать только силой и сейчас главный инструмент в этом — Украина и помощь ей, — отметил политолог.

Еще одна важная мысль, которая время от времени звучала на конференции — если сейчас не помочь Украине и не остановить президента РФ Владимира Путина, то европейцам и не только им придется воевать.

— Такого раньше не было. Степень понимания угроз со стороны РФ сейчас такая высокая, что некоторые из европейских участников прямо об этом говорили. Вот такие настроения доминировали на конференции, — говорит Фесенко.

Также он отметил важность активных дискуссий на украинском ланче, а также на других мероприятиях.

— Когда не работают рациональные аргументы, а, к сожалению, к ним уже привыкли, надо влиять на эмоции. И очень хорошо, что были в Мюнхене делегации военных, ветеранов войны. Их эмоция, их рассказы о войне, об ужасах войны, произвели очень сильный эффект на западных участников, что было достаточно заметно, — подчеркнул он.

Ожидать ли ускорения предоставления помощи Украине

Если раньше американцы больше призывали помогать Украине европейцев, то сейчас наоборот.

— Наблюдается нехватка оружия. Об этом много говорилось, в частности обратили внимание на заявление президента Чехии, что страна нашла около 800 тыс. снарядов. Не Европа, которая обещала в целом млн боеприпасов, а Чехия. Европа планирует выйти за год примерно на 2 млн таких единиц. То есть здесь есть определенный прогресс, но не все сразу произойдет, поэтому нам нужно выстоять этот год, — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Кроме того, по словам эксперта, те внутренние противоречия, которые сейчас есть у США и не дают принять помощь нашему государству.

— Когда мы говорим о США, то становится понятно, что они сейчас зациклены на своих внутренних противоречиях. Звучали заявления, что с высокой вероятностью, когда нижняя палата Конгресса вернется с каникул, будет принято решение. Скорее всего, немножко в другом виде, чем предлагает Белый дом. Объем помощи может быть урезан, возможна только военная помощь, но решение будет. Это, конечно, пока неофициальная информация, — говорит Фесенко.

Также он отмечает, что ситуация в США пока такова, что, к сожалению, дискуссии в Мюнхене, а также прямые призывы известных и влиятельных западных политиков не работают.

— Поэтому давайте здесь будем реалистами, их нужно подталкивать. Результат, я думаю, будет не сразу, через некоторое время. Мне кажется, что американцам уже стыдно, поскольку это влияет и на ситуацию на фронтах в Украине, вызывает критику, негативно бьет по авторитету США. Но ожидать того, что послушав заявления в Мюнхене, американцы примут нужные решения, к сожалению, это не так, это было бы упрощенное представление, — говорит он.

Но, по мнению Фесенко, вода камень точит — поэтому результат и от дискуссий в Мюнхене, и в целом от международно-общественного давления на американских политиков будет.

Влияние конференции в Мюнхене на войну

Несмотря на ряд важных для Украины заявлений, прозвучавших на Мюнхенской конференции по безопасности, на позицию России в этой войне, это не повлияет, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Хотя, конечно, по его мнению, все, что происходило на мероприятии, является важным с точки зрения консолидации европейской позиции вокруг поддержки Украины и осуждения РФ.

— Действительно, конференция важная, потому что значительная часть внимания была сосредоточена на Украине. Это касается, в частности, и тем, и выступления украинского президента Владимира Зеленского, и переосмысления роли Европы в обеспечении безопасности, а также, что необходимо больше тратить и выделять средств на то, чтобы производить системы вооружения и в дальнейшем поставлять их нашей стране, — сказал эксперт.

Также Мусиенко выделил встречи главы нашего государства с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также с немецким канцлером Олафом Шольцом и подписание соглашений о гарантиях безопасности для Украины, которые так же предусматривают выделение оружия.

— И, конечно, были важными обсуждения и решения, принятые на самом формате Мюнхена. В частности, декларация, подписанная с Rheinmetall о совместном производстве снарядов с Украиной, обсуждение поставок ракет Taurus, боеприпасов, ракет и ПВО. К тому же был достигнут ряд важных моментов, которые касаются именно производства снарядов, других видов вооружения, — говорит эксперт.

Таким образом, можно сказать, что на фронте вскоре появится обещанная партнерами военная техника, в частности снаряды от Германии и Франции. Но, как отмечает Мусиенко, это сразу полностью не решит проблему их нехватки, поскольку на наращивание производства боеприпасов странами Европы нужно время.

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