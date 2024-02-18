Настрої, важливі рішення та вплив на хід війни: підсумки Мюнхенської конференції

Сьогодні у Мюнхені завершується конференція з питань безпеки, яка розпочалася 16 лютого. Війна в Україні була топтемою заходу. І попри те, що у таких конференцій немає чітких підсумків – ніхто не ухвалює резолюцій, це важливий дискусійний майданчик, на якому політики, державні діячі висловлюють свої думки.

– Є теми, які обговорюють, є тональність, зміст заяв, які лунають, домінантні настрої. Мюнхен відрізнявся тим, що там завжди дуже багато різного, знайти спільний знаменник дуже важко. І це стосується не лише цьогорічної конференції, а й усіх попередніх, – зауважує політолог Володимир Фесенко.

Які головні заяви пролунали на Мюнхенській безпековій конференції й чи вплине це на пришвидшення надання допомоги Україні та як позначиться на ситуації на фронті – Факти ICTV розпитали у експертів.

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Головні заяви у Мюнхені

Серед головних заяв конференції – літаки F-16, снаряди від Чехії, допомога від США, а серед результатів – підписання угоди з німецьким концерном Rheinmetall.

Літаки F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що процес навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 відбувається “на високій швидкості”, а Нідерланди готуються до передання цих літаків Україні.

– Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цій справі прогрес. Йдемо загалом за графіком. Тож це хороші новини, – сказав він.

Водночас очільник нідерландського уряду не став називати точну кількість винищувачів, які його країна планує поставити Україні, втім, це має бути щонайменше 24 літаки.

Снаряди від Чехії

Президент Чехії Петр Павел під час Українського ланчу, який проходив у Мюнхені, коментуючи проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ, заявив, що країна знайшла 800 тис. снарядів для України, однак потребує додаткового фінансування.

– Ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 мм, 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну, – Ред.) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування. Ми звернемося по допомогу до партнерів в США, Німеччині, Швеції та інших, – сказав він.

Допомога від США

Віцепрезидент США Камала Гарріс та президент України Володимир Зеленський заявили, що у Сполучених Штатів є лише один план щодо подальшої підтримки України. Водночас офіційний Київ не розглядає альтернативу американській військовій допомозі.

– У нас план тільки один план – А. Забезпечити Україні те, що необхідно. Я переконана, що за пакет додаткової допомоги проголосують. Впевнена, що є консенсус двох партій. Має бути наша відповідь – залишитися з друзями, – наголосила Камала Гарріс.

Зеленський про Авдіївку

У своїй промові президент Володимир Зеленський згадав про Авдіївку, з якої українські військові були вимушені відійти. Він наголосив, що це сталося через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.

— Наші дії обмежені лише достатністю та далекобійністю нашої сили. Тобто тим, що залежить не від нас. І ситуація в Авдіївці є підтвердженням цього.

Він зауважив, що Україна гостро потребує артилерії та далекобійної зброї, а також розраховує на допомогу партнерів. Зеленський наголосив, що важливо здобути перевагу над ворогом у небі.

Декларація з Rheinmetall

У рамках проведення Мюнхенської конференції з питань безпеки була підписана угода з Rheinmetall про спільне виробництво снарядів з Україною.

– Попит на боєприпаси в багатьох країнах є величезним – насамперед, звісно, в Україні. Наш намір створити ще одне спільне підприємство підкреслює нашу підтримку України. Це спільне підприємство зробить життєво важливий внесок у здатність країни захищати себе – а значить, і в безпеку всієї Європи, – заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Нове підприємство буде розташоване в Україні.

Настрої та результати Мюнхенської конференції

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що з трьох днів Мюнхенської конференції – українським був другий день.

– Це виступ нашого президента, це заяви, які лунали з боку різних політиків, зокрема на українському ланчі, який відбувся теж у другий день. Там було багато діячів, наших партнерів. Це і президент Чехії Петр Павел, і прем’єр-міністри Естонії, Данії, Болгарії, Норвегії, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, ексдержсекретар США Гілларі Клінтон. Партнери розуміють, що Україна зараз потребує допомоги зброєю. Ми довели, що можемо захищати себе, але потрібна зброя, потрібні боєприпаси. І це усвідомлюють наші партнери, – зауважив він.

Серед головних меседжів можна виділити солідарність з Україною, заклики щодо важливості підтримки нашої держави, розуміння того, що нам потрібна допомога.

І, безумовно, важливим є конкретний результат, який був під час засідання конференції у перший день – це підписання двох безпекових угод з Німеччиною та Францією. І хоча, на думку Фесенка, ця подія не була на пряму пов’язана із заходом, але, за логікою нашої співпраці з міжнародними партнерами її якраз можна віднести до підсумків цієї конференції, хоча і відносно.

На настрої вплинули і події в Авдіївці, зокрема виведення наших військ з міста, а також смерть Олексія Навального.

– Є певне розуміння того, що ситуація зараз дуже відповідальна і не можна зволікати, треба посилювати допомогу Україні. На Заході вже є чітке усвідомлення великих загроз з боку РФ. Трагічна новина про смерть Олексія Навального якраз в перший день конференції вплинула на західних учасників конференції, а саме – на їх усвідомлення, що з таким політичним режимом, як путінський, домовлятися неможливо. Це злочинний режим. Його можна стримувати лише силою і зараз головний інструмент в цьому – це Україна та допомога нам, – наголосив політолог.

Ще одна важлива думка, яка час від часу лунала на конференції, – якщо зараз не допомогти Україні і не зупинити президента РФ Володимира Путіна, то європейцям і не лише їм доведеться воювати.

– Такого раніше не було. Ступінь розуміння загроз з боку РФ зараз така висока, що деякі з європейських учасників прямо про це кажуть. Ось такі настрої домінували на конференції, – говорить Фесенко.

Також він відзначив важливість активних дискусій на українському ланчі, а також на інших заходах.

– Коли не працюють раціональні аргументи, а, на жаль, до них вже звикли, треба впливати на емоції. І ось дуже добре, що були у Мюнхені делегації військових, ветеранів війни. Їхні емоції, їхні розповіді про війну, про жахи війни – вони мали дуже сильний ефект на західних учасників, що було досить помітно, – наголосив він.

Чи очікувати прискорення надання Україні допомоги

Якщо раніше американці закликали європейців більше допомагати Україні, то зараз навпаки.

– Є вичерпаність арсеналів зброї. Про це багато говорилось, зокрема, звернули увагу на заяву президента Чехії, що країна знайшла близько 800 тис. снарядів. Не Європа, яка обіцяла в цілому мільйон боєприпасів, а Чехія. Європа планує вийти за рік приблизно на 2 млн таких одиниць. Тобто тут є певний прогрес, але не все одразу відбудеться, тому нам потрібно вистояти цей рік, – наголошує політолог Володимир Фесенко.

Крім того, за словами експерта, ті внутрішні протиріччя, які наразі є у США, і не дають ухвалити допомогу нашій державі.

– Коли ми говоримо про США, то стає зрозуміло, що вони зараз зациклені на своїх внутрішніх протиріччях. Лунали заяви, що, найімовірніше, коли нижня палата Конгресу повернеться з канікул, буде ухвалено рішення. Трошки в іншому вигляді, ніж пропонує Білий дім, обсяг допомоги може бути урізаний, може бути лише військова допомога, але рішення буде. Це, звісно, поки що неофіційна інформація, – говорить Фесенко.

Також він зазначає, що ситуація у США наразі така, що, на жаль, дискусії у Мюнхені, а також прямі заклики відомих та впливових західних політиків не працюють.

– Тому давайте тут будемо реалістами, їх потрібно підштовхувати. Результат, я думаю, буде не одразу, через певний час. Мені здається, що американцям вже соромно, оскільки це впливає і на ситуацію на фронтах в Україні, викликає критику, негативно б’є по авторитету США. Але очікувати того, що послухавши заяви у Мюнхені, американці ухвалять потрібні рішення, на жаль, це не так, це було б спрощене уявлення, – говорить він.

Але, на думку Фесенка, вода камінь точить – тож результат і від дискусій у Мюнхені, і загалом від міжнародно-громадського тиску на американських політиків буде.

Вплив конференції у Мюнхені на війну

Попри низку важливих для України заяв, що пролунали на Мюнхенській безпековій конференції, на позицію Росії у цій війні це не вплине, зауважує керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Хоча, звісно, на його думку, все, що відбувалося на заході є важливим з точки зору консолідації європейської позиції довкола підтримки України і засудження РФ.

– Справді, конференція важлива, тому що значна частина уваги була зосереджена на Україні. Це стосується, зокрема, тем, виступу українського президента Володимира Зеленського, а також переосмислення ролі Європи у гарантуванні безпеки і того, що необхідно більше витрачати та виділяти коштів, засобів на те, щоб виробляти системи озброєння і у подальшому постачати їх нашій країні, – сказав експерт.

Також Мусієнко виокремив зустрічі голови нашої держави з французьким колегою Еммануелем Макроном, а також з німецьким канцлером Олафом Шольцом і підписання угод про гарантії безпеки для України, які так само передбачають виділення зброї.

– І, звичайно, були важливими обговорення та рішення, ухвалені на самому форматі Мюнхену. Зокрема, декларація, підписана з Rheinmetall про спільне виробництво снарядів з Україною, обговорення постачання ракет Taurus, боєприпасів, ракет і ППО. До того ж було досягнуто кількох важливих моментів, які стосуються саме виробництва снарядів, інших видів озброєння, – говорить експерт.

Отже, можна сказати, що на фронті незабаром з’явиться обіцяна партнерами військова техніка, зокрема снаряди від Німеччини та Франції. Але, як зауважує Мусієнко, це ще не вирішить проблему їх нестачі повністю, оскільки на нарощення виробництва боєприпасів країнами Європи потрібен час.

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