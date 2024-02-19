Летели на Харьковщину. Ночью силы ПВО сбили все запущенные россиянами БпЛА

В ночь на 19 февраля войска РФ выпустили по Украине четыре ударных БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Указано, что вражеские дроны летели в направлении Харьковщины из Белгородской области РФ.

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Утром 17 февраля Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении сразу трех российских самолетов — два Су-34 и один Су-35.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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