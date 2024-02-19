Летіли на Харківщину. Вночі сили ППО збили всі запущені росіянами БпЛА

У ніч на 19 лютого війська РФ випустили по Україні чотири ударні БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначено, що ворожі дрони летіли у напрямку Харківщини із Бєлгородської області РФ.

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Уранці 17 лютого Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення одразу трьох російських літаків – два Су-34 та один Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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