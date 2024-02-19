Зеленский: Новые соглашения по безопасности с Германией, Францией не являются альтернативой помощи от США

Соглашения в сфере безопасности и военной помощи, заключенные с Германией, Францией и еще рядом стран, а также те, что находятся на этапе подготовки не являются альтернативой военной помощи со стороны США.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Итоги конференции по безопасности в Мюнхене

– Три соглашения есть сегодня у нас. Был разговор еще с несколькими странами. Есть договоренности по безопасности соглашений… согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать эти гарантии безопасности. Я не считаю, что это альтернатива помощи Соединенных Штатов — меня просто спрашивали об этом. Я считаю, что это очень важная, совершенно другая, дополнительная мощная помощь Украине, на которую могут рассчитывать украинцы — не на год, не на два — на 10 лет, – сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что пока нет гарантий безопасности от США, но выразил оптимизм относительно их перспектив.

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– Команды уже работают, два этапа переговоров уже были. Вижу в этом в ближайшее время позитив, – добавил он.

Зеленский назвал “мощными” соглашения, заключенные с Германией и Францией, и сообщил, что ожидает визит президента Франции Эмманюэя Макрона в Украину.

– Сегодня два соглашения — с Германией и Францией — очень важные, мощные. Десятилетние соглашения, на этот год от Германии 7,1 млрд поддержки — это мощный пакет… Пока что немецкое соглашение одно из самых мощных. Хотя, тем не менее, они очень отличаются. И французское соглашение сильное мы ожидаем с серьезным пакетом — есть по нему уже решение Эмманюэля Макрона. Также мы его ожидаем в Украине. Он сказал, что будет, о дате не могу пока что из-за нюансов с безопасностью говорить. Это также важно, – сказал украинский президент.

Напомним, в пятницу, 16 февраля Зеленский посетил Берлин, где вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Позже украинский президент отправился в Париж, где Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет.

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