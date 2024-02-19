Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео: прокуратура проводить розслідування
Олексій Навальний помер у колонії
Захоплять Авдіївку і що тоді? Бен Годжес проаналізував ситуацію
Зґвалтував 15-річну на побаченні у День святого Валентина: на Рівненщині затримали чоловіка
Росіяни розстріляли двох українських військовополонених – ЗСУ показали відео
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський: Нові безпекові угоди з Німеччиною, Францією не є альтернативою допомоги від США

Володимир Зеленський
Фото: Getty Images

Угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладені з Німеччиною, Францією та ще низкою країн, а також ті, що перебувають на етапі підготовки не є альтернативою військовій допомозі з боку США. 

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки.

Підсумки безпекової конференції у Мюнхені

– Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод… узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки. Я не вважаю, що це альтернатива допомоги Сполучених Штатів – мене просто запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці – не на рік, не на два – на 10 років, – сказав український президент. 

Зеленський зазначив, що поки немає гарантій безпеки від США, але висловив оптимізм щодо їхніх перспектив. 

Зараз дивляться

– Команди вже працюють, два етапи переговорів уже були. Бачу в цьому найближчим часом позитив,  – додав він. 

Зеленський назвав “потужними” угоди, укладені з Німеччиною та Францією, і повідомив, що очікує на візит президента Франції Емманюея Макрона до України.

– Сьогодні дві угоди – з Німеччиною та Францією – дуже важливі, потужні. Десятирічні угоди, на цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки – це потужний пакет… Поки що німецька угода одна з найпотужніших. Хоча, проте, вони дуже відрізняються. І французьку угоду сильну ми очікуємо із серйозним пакетом – є щодо неї вже рішення Емманюеля Макрона. Також ми його очікуємо в Україні. Він сказав, що буде, про дату не можу поки що через нюанси з безпекою говорити. Це також важливо,  сказав український президент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 16 лютого Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Пізніше український президент вирушив до Парижу, де Володимир Зеленський та французький президент Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років.

Читайте також
Україна вперше досягла такої світової підтримки: Зеленський звернувся до нації
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Мюнхенська конференція з безпеки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розслідування розстрілу полонених ЗСУ та кібератака на українські ЗМІ: події ночі 19 лютого
Зеленський: Нові безпекові угоди з Німеччиною, Францією не є альтернативою допомоги від США
Україна вперше досягла такої світової підтримки: Зеленський звернувся до нації
Володимир Зеленський
Настрої, важливі рішення та вплив на хід війни: підсумки Мюнхенської конференції
виступ Зеленського у Мюнхені
Найголовніше зобов’язання ЄС перед Україною – її членство в блоці – Боррель
Жозеп Боррель
Байден визнає, що вихід військ з Авдіївки є наслідком послаблення допомоги – Зеленський
Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь