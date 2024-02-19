Зеленський: Нові безпекові угоди з Німеччиною, Францією не є альтернативою допомоги від США

Угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладені з Німеччиною, Францією та ще низкою країн, а також ті, що перебувають на етапі підготовки не є альтернативою військовій допомозі з боку США.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки.

Підсумки безпекової конференції у Мюнхені

– Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод… узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки. Я не вважаю, що це альтернатива допомоги Сполучених Штатів – мене просто запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці – не на рік, не на два – на 10 років, – сказав український президент.

Зеленський зазначив, що поки немає гарантій безпеки від США, але висловив оптимізм щодо їхніх перспектив.

Зараз дивляться

– Команди вже працюють, два етапи переговорів уже були. Бачу в цьому найближчим часом позитив, – додав він.

Зеленський назвав “потужними” угоди, укладені з Німеччиною та Францією, і повідомив, що очікує на візит президента Франції Емманюея Макрона до України.

– Сьогодні дві угоди – з Німеччиною та Францією – дуже важливі, потужні. Десятирічні угоди, на цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки – це потужний пакет… Поки що німецька угода одна з найпотужніших. Хоча, проте, вони дуже відрізняються. І французьку угоду сильну ми очікуємо із серйозним пакетом – є щодо неї вже рішення Емманюеля Макрона. Також ми його очікуємо в Україні. Він сказав, що буде, про дату не можу поки що через нюанси з безпекою говорити. Це також важливо, сказав український президент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 16 лютого Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Пізніше український президент вирушив до Парижу, де Володимир Зеленський та французький президент Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років.

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