ВСУ готовились к отражению вторжения России в течение пяти месяцев — Павлюк

К отражению полномасштабной российской агрессии украинские военные готовились в течение пяти месяцев.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, уже осенью 2021 года было известно, что будет полномасштабная война. Хотя именно масштабы вторжения трудно было понять, однако очевидно, что Россия, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой областей.

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Поэтому военные анализировали действия врага, превентивные и разведывательные мероприятия, которые тот проводит вдоль всей линии соприкосновения, вдоль границы. Были признаки, что враг будет наступать не только с “Л/ДНР”, но и с территории России. Именно поэтому с осени наши военные начали готовиться встречать оккупантов, чтобы нанести им максимальные потери.

Украинские военные понимали, что силы и средства у врага преобладали.

— Уже в январе-феврале (2022 года, — Ред.) мы получали телеграммы от Главного управления разведки (Минобороны Украины — Ред.), в которых предполагалось, что такой вариант возможен. И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы — мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много, — отметил Александр Павлюк.

По словам генерал-лейтенанта, такая тщательная подготовка сыграла решающую роль, ведь в первый день, когда россияне наносили удары по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны были быть скопления украинских войск и склады — всюду было пусто.

21 февраля 2023 года Александра Павлюка назначили первым заместителем министра обороны.

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