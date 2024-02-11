Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
Бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ вместо Александра Сырского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Факты ICTV рассказывают, кто такой Александр Павлюк и на каких руководящих должностях он был.
Что известно об Александре Павлюке
Он родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 20 августа 1970 года.
- Образование
В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2004 году — Национальную академию обороны Украины.
Александр Павлюк – кандидат военных наук.
- Военная карьера
Он был командиром танкового взвода в Хиллерслебене (Германия) с 1991 по 1993 год. Затем стал командиром танковой роты в Новоград-Волынском, командиром танкового батальона, а затем и заместителем командира 30 отдельной механизированной бригады (Новоград-Волынский, ныне – Звягель, Житомирская область).
В 2006-2007 командовал украинскими миротворческими силами в Косово.
— Для обеспечения мира на территории Косово после нестабильной ситуации, когда между сербами и албанцами произошел вооруженный конфликт. Мы справились великолепно. На уровне всех других стран украинский контингент выглядел достаточно мощно, в частности в вопросах подготовки личного состава, — уверяет офицер.
В дальнейшем до 2010 года проходил службу в должности начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады. В течение пяти лет с 2010 года был командиром 24-й отдельной механизированной бригады в городе Яворов Львовской области.
- Боевые заслуги
Александр Павлюк с марта 2014 года принимал активное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины. Под его командованием бригада отличилась в ходе освобождения Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска. В частности, в августе того года бригада под командованием Павлюка с боями осуществила успешное продвижение на Луганском направлении и обеспечила деблокирование Луганского аэропорта.
С 2015 по март 2017 года Павлюк был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.
В 2017-2020 годах Павлюк был командующим войсками оперативной группировки Запад.
В 2015 году ему присвоили звание генерал-майора, а в 2018 году — генерал-лейтенанта. С лета 2020 до июля 2021 года — командующий подготовки командования Сухопутных войск ВСУ.
В июле 2021 года Павлюк стал командующим Операции Объединенных сил (до марта 2022 года). На этой должности он организовывал подготовку подразделений в зоне ООС к отражению полномасштабного вторжения войск РФ. Накануне наступления оккупантов по приказу Павлюка было проведено перемещение и перегруппировка украинских подразделений на Востоке, рассредоточено материально-техническое обеспечение и боеприпасы. Проходила тренировка резервов.
15 марта 2022 года Александра Павлюка назначили главой Киевской ОВА. На этой должности он работал до 21 мая. Он занимался организацией обороны Киева и области при отражении полномасштабного вторжения РФ.
В мае 2022 года Павлюк получил назначение начальника штаба — заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, и одновременно был командующим Группировки сил и средств обороны Киева.
21 февраля 2023 года Павлюка назначили первым заместителем министра обороны.
- Награды
Александр Павлюк в марте 2022 года был награжден званием Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда. Также среди его наград: ордена Богдана Хмельницкого III и II степеней, медаль За военную службу Украине и тому подобное.
Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В тот же день стало известно об отставке Валерия Залужного.