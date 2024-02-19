ЗСУ готувалися до відбиття вторгнення Росії протягом п’яти місяців – Павлюк

До відбиття повномасштабної російської агресії українські військові готувались впродовж п’яти місяців.

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, уже восени 2021 року було відомо, що буде повномасштабна війна. Хоча саме масштаби вторгнення важко було зрозуміти, проте очевидно, що Росія, як мінімум, захопить територію Луганської й Донецької областей.

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Тому військові аналізували дії ворога, превентивні й розвідувальні заходи, які той проводить вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону. Були ознаки, що ворог наступатиме не тільки з “Л/ДНР”, а й з території Росії. Саме тому з осені наші військові почали готуватися зустрічати окупантів, щоб завдати їм максимальних втрат.

Українські військові розуміли, що сили та засоби у ворога переважали.

– Уже в січні-лютому (2022 року, – Ред.) ми отримували телеграми від Головного управління розвідки (Міноборони України – Ред.), у яких передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато, – зазначив Олександр Павлюк.

За словами генерал-лейтенанта, така ретельна підготовка зіграла вирішальну роль, адже в перший день, коли росіяни завдавали ударів по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення українських військ і склади – усюди було пусто.

21 лютого 2023 року Олександра Павлюка призначили першим заступником міністра оборони.

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