В последний месяц весны вступает в силу важный закон о мобилизации. Ряду пенсионеров должны пересчитать пенсии. Важные изменения в ПДД с 1 мая ждут и водителей.

Что изменится для украинцев с 1 мая

Изменения с 1 мая:

Закон о мобилизации

Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая, сообщает официальное издание Голос Украины.

Основные положения закона о мобилизации:

люди с инвалидностью имеют право на освобождение от службы;

освобождаются от службы прошедшие плен;

женщины могут пойти служить исключительно добровольно;

лица со статусом ограничено годные должны пройти повторную врачебную комиссию в течение 12 месяцев;

те, кто получил II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, должны пройти повторный медосмотр;

отменяется срочная служба, вводится базовое военное обучение на пять месяцев. Начало — с сентября 2025;

родители-одиночки не подлежат призыву;

право на отсрочку от мобилизации имеют многодетные родители.



Получение мужчинами паспортов за границей

В ГП Документ предупредили об изменениях в получении паспортов граждан Украины в филиалах за рубежом.

Согласно сообщению на сайте предприятия, после устранения технических неисправностей получить паспорта за границей смогут:

граждане, подавшие свои заявки до 25 апреля (т.е. до вступления в силу постановления Кабмина №443).

граждане, принадлежащие к таким категориям лиц: люди с инвалидностью; опекуны над лицами с инвалидностью; родители детей с инвалидностью; лица, нуждающиеся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей; лица из составляющих Сил обороны и безопасности; пострадавшие в результате военной агрессии РФ против Украины, которые выехали на лечение за границу.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сформировали заявки, начиная с 25 апреля, смогут получить свои паспортные документы только в органах ГМС на территории Украины.

Пересылка документов в зарубежные филиалы ГП Документ не будет осуществляться.

Старт НМТ

Минобразования и науки утвердило календарный план проведения в 2024 году национального мультипредметного теста (НМТ).

Тестирование будет проходить:

основные сессии: 14 мая – 25 июня;

дополнительные сессии: 11 — 19 июля.

Предусмотрены два периода регистрации для участия в НМТ:

основной этап регистрации – с 14 марта по 11 апреля включительно;

дополнительный период — с 10 до 15 мая (для тех, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться во время основного периода, или те, кому отказали в регистрации. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая).

С 8 мая зарегистрированные участники основных сессий НМТ смогут загрузить из своих персональных кабинетов приглашение на проведение НМТ. Участники дополнительных сессий смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования с 8 июля.

Информацию о результатах основных сессий НМТ опубликуют в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий – до 26 июля.

Регистрация на ЕВЭ в 2024 году

Основной этап регистрации для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) будет проходить с 7 по 29 мая включительно. Регистрировать в приемных комиссиях вузов, где будут набирать в магистратуру.

Абитуриенты получат экзаменационные листки с логином и паролем для доступа в кабинет участника на портале Украинского центра оценки качества образования.

Дополнительный период регистрации продлится с 17 по 21 июня. Это позволит сдать экзамены тем, кто не сможет этого сделать в мае.

Что изменится в ПДД с 1 мая

Украинские водители с 1 мая за пределами населенных пунктов должны двигаться с включенными фарами в любое время суток и года.

Правительство в прошлом году внесло изменения в правила дорожного движения, а именно в пункт 9.8 относительно сезонного включения ближнего света фар.

Ранее водители обязаны были держать фары включенными в период с 1 октября по 30 апреля. Теперь эти промежутки отменены. Такую практику заимствовали в странах ЕС.

За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов

Правительство упростило для ветеранов войны и членов их семей назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление члены Кабмина приняли 27 декабря 2023, однако предусмотрели четырехмесячный период для технических доработок информационных систем. То есть, порядок заработал 27 апреля 2024 года.

Что предусматривает постановление:

если ветеран войны (лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льгот на ЖКУ – с мая 2024 года это смогут сделать члены его семьи;

можно подавать единое упрощенное заявление – о взятии на учет в качестве льготника и о предоставлении льгот;

часть данных для назначения льгот Минсоцполитики и Пенсионный фонд будут брать с информационных систем государственных органов;

возможно представление упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, через Дію.

Льготная цена на газ и свет

Правительство утвердило постановление о льготной цене газа для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Между тем Нафтогаз Украины продлил до 30 апреля 2025 года включительно действие тарифного плана Фиксированный.

Таким образом с 1 мая 2024 года кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Свои предложения до конца апреля 2025 года обнародовали и другие 11 газопоставщиков, которые присутствуют на рынке. Стоимость голубого топлива для потребителей колеблется от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Таким образом стоимость газа для населения расти не будет.

До 31 мая будет действовать и льготная цена на электроэнергию для населения – 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, новые цены на воду с 1 мая не устанавливала.

Однако следует учитывать, что тарифы на воду для каждого водоканала могут разниться, поэтому подробную информацию следует выяснять у поставщиков.

Перерасчет пенсий

В мае части пенсионеров произведут перерасчет пенсий. Пенсии возрастут для тех, кто старше 70 лет, а размер их выплат ниже 10 340,35 грн.

Какие надбавки предусмотрены:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам от 80 лет – 570 гривен.

Такие компенсационные выплаты устанавливаются с даты достижения возраста 70, 75 или 80 лет независимо от вида пенсии и продолжительности страхового стажа.

Как известно, с 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, а с 1 апреля – автоматический перерасчет пенсии для работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Выплаты пенсионерам от ООН

Украинские пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий или возможных боевых действий, смогут в мае и июне получать дополнительные деньги от ООН. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Выплаты будут получать пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, отвечающие условиям программы.

Сумма выплат равна разнице между 3250 гривен и суммой пенсии, которую пенсионеры получают сейчас.

Назначение субсидий

С 1 мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон для большинства получателей назначат автоматически – до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако среди получателей субсидий есть те, кому субсидию назначат по их заявлениям и декларации о доходах и расходах.

На следующий сезон жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

заявитель арендует жилое помещение, за которое платит коммунальные услуги;

в домохозяйстве живут внутриперемещенные лица;

количество лиц, фактически проживающих, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия на неотапливаемый период предоставляется и имеющим право на выплату, но в течение отопительного сезона сумма платежа за коммунальные услуги и расходы на управление многоквартирным домом не превышает социальных норм. То есть, во время отопительного сезона субсидия составляет 0 гривен.

Если заявление на субсидию подать после начала неотапливаемого сезона, выплаты будут начисляться с месяца подачи документов, но не ранее.

Укрзализныця возвращает в Одессу поезд Интерсити

Поезд №761/762 Киев — Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. Из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

На Пасху из Киева во Львов вместо стандартного скоростного поезда Hyundai поедет двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев — Львов на 4 и 5 мая.

Билеты в Одессу можно купить в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в течение ближайших дней.

Выходные в мае

Дополнительных выходных в мае не предвидится.

Так, у украинцев не будет дополнительного выходного 1 мая, в Международный день труда, 6 мая, на следующий день после Пасхи, и 8 мая, в День памяти и примирения.

Это предусмотрено действием военного положения, которое должны продлить после 13 мая.

Поэтому в мае 2024 года будет 23 рабочих дня и восемь традиционных выходных в субботу и воскресенье (4-5 мая; 11-12 мая; 18-19 мая; 25-26 мая).

Полномасштабная война в Украине длится уже 796-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

