Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны сообщили дату запуска
Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода.
Когда заработает электронный кабинет военнообязанного
В настоящее время завершается разработка электронного кабинета военнообязанного.
Начнет работу е-кабинет военнообязанных 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации.
В Минобороны ожидают, что благодаря удобству функционала электронным кабинетом военнообязанного будут пользоваться 70-80% военнообязанных.
Электронный кабинет военнообязанного: как будет работать
После того как заработает электронный кабинет военнообязанного, для обновления данных потребуется:
- загрузить мобильное приложение в App Store или Google Play Market;
- авторизоваться;
- указать необходимые данные (в частности, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания).
Сразу после этого военнообязанные смогут проверить, какая информация о них находится в базе.
В е-кабинете военнообязанных можно будет загрузить выписку из реестра Оберіг о военнообязанном.
Документ будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом.
Пока рабочее название подъемника – сертификат защитника.
Реестр военнообязанных Оберіг: что известно
Реестр военнообязанных Оберіг взаимодействует с четырьмя крупнейшими реестрами – ЗАГСом (органами регистрации актов гражданского состояния), миграционной службой, налоговой и Минобразования.
Также к нему имеет доступ Госпогранслужба, чтобы проверять мужчин призывного возраста, пересекающих границу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.