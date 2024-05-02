Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода.

Когда заработает электронный кабинет военнообязанного

В настоящее время завершается разработка электронного кабинета военнообязанного.

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Начнет работу е-кабинет военнообязанных 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации.

В Минобороны ожидают, что благодаря удобству функционала электронным кабинетом военнообязанного будут пользоваться 70-80% военнообязанных.

Электронный кабинет военнообязанного: как будет работать

После того как заработает электронный кабинет военнообязанного, для обновления данных потребуется:

загрузить мобильное приложение в App Store или Google Play Market;

авторизоваться;

указать необходимые данные (в частности, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания).

Сразу после этого военнообязанные смогут проверить, какая информация о них находится в базе.

В е-кабинете военнообязанных можно будет загрузить выписку из реестра Оберіг о военнообязанном.

Документ будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом.

Пока рабочее название подъемника – сертификат защитника.

Реестр военнообязанных Оберіг: что известно

Реестр военнообязанных Оберіг взаимодействует с четырьмя крупнейшими реестрами – ЗАГСом (органами регистрации актов гражданского состояния), миграционной службой, налоговой и Минобразования.

Также к нему имеет доступ Госпогранслужба, чтобы проверять мужчин призывного возраста, пересекающих границу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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