ВСУ имеют успехи на Лиманском направлении, оккупанты “зашевелились” на Купянском — ОСГВ Хортица

Украинские защитники имеют успехи в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

— В районе Серебрянского лесничества, на лиманском направлении, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение, — сказал он.

Ситуация на Купянском направлении

По словам Волошина, в последнее время на Купянском направлении оккупанты “зашевелились”, в то же время таких активных штурмовых действий, как на соседних направлениях, нет.

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— На этом направлении наши защитники фиксируют вражескую активность российской армии, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект, военную технику, — отметил спикер.

Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам недалеко от линии соприкосновения, также проводят авиаразведку.

— Есть вероятность такая, что действия врага свидетельствуют о том, что он свои попытки и намерения по захвату населенных пунктов вокруг Купянска и самого города не оставил, — подчеркнул военный.

Ранее в Вооруженных силах отчитались о 1030 уничтоженных оккупантов за сутки.

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