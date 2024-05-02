Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая
Срочно
Взрывы в Одессе 29 апреля: количество погибших выросло до пяти
Мы рекомендуем
Изменения ПДД, тарифы, перерасчет пенсий и мобилизация: что ждет украинцев с 1 мая
Мы рекомендуем
Выше 40 вряд ли прыгнет: что будет с курсом доллара в мае 2024 года
Отменят ли в Киеве комендантский час на Пасху
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ имеют успехи на Лиманском направлении, оккупанты “зашевелились” на Купянском — ОСГВ Хортица

ВСУ улучшили тактическое положение в районе Серебрянского лесничества — ОСУВ Хортица
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники имеют успехи в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

— В районе Серебрянского лесничества, на лиманском направлении, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение, — сказал он.

Ситуация на Купянском направлении

По словам Волошина, в последнее время на Купянском направлении оккупанты “зашевелились”, в то же время таких активных штурмовых действий, как на соседних направлениях, нет.

Сейчас смотрят

— На этом направлении наши защитники фиксируют вражескую активность российской армии, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект, военную технику, — отметил спикер.

Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам недалеко от линии соприкосновения, также проводят авиаразведку.

— Есть вероятность такая, что действия врага свидетельствуют о том, что он свои попытки и намерения по захвату населенных пунктов вокруг Купянска и самого города не оставил, — подчеркнул военный.

Ранее в Вооруженных силах отчитались о 1030 уничтоженных оккупантов за сутки.

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Куп'янськ, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
В ЕС примут решение для возвращения мужчин в Украину — Подоляк
Россия пока не готова к прямому вооруженному конфликту с НАТО – командующий ВС Финляндии
Вторжение РФ в НАТО — генерал Финляндии предупредил о гибридных атаках
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Взрыв в оккупированном Бердянске: вспыхнул пожар
Взрывы в Бердянске Запорожской области 2 мая 2024 года: что известно
В 115 ОМБр опровергли, что бригада ответственна за крах обороны в районе Очеретино
В 115 ОМБр рассказали, что произошло в Очеретино Донецкой области

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь