ВСУ имеют успехи на Лиманском направлении, оккупанты “зашевелились” на Купянском — ОСГВ Хортица
Украинские защитники имеют успехи в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.
Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.
— В районе Серебрянского лесничества, на лиманском направлении, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение, — сказал он.
Ситуация на Купянском направлении
По словам Волошина, в последнее время на Купянском направлении оккупанты “зашевелились”, в то же время таких активных штурмовых действий, как на соседних направлениях, нет.
— На этом направлении наши защитники фиксируют вражескую активность российской армии, оккупанты подтягивают личный состав, боекомплект, военную технику, — отметил спикер.
Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам недалеко от линии соприкосновения, также проводят авиаразведку.
— Есть вероятность такая, что действия врага свидетельствуют о том, что он свои попытки и намерения по захвату населенных пунктов вокруг Купянска и самого города не оставил, — подчеркнул военный.
Ранее в Вооруженных силах отчитались о 1030 уничтоженных оккупантов за сутки.