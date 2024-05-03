Обстрел Харькова, новый этап войны и желание РФ захватить Запорожье: главные новости 3 мая

Украина находится перед новым этапом войны, в рамках которого необходимо сделать все, чтобы сорвать наступательные замыслы России, заявил президент.

В свою очередь в Офисе президента говорят, что во время Саммита мира в июне, вместе с лидерами мира, планируют разработать общую позицию для переговоров, которую затем передадут России.

Что произошло в Украине и мире за сутки 3 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

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Новый этап войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.

— Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел, — сказал он.

По словам президента, мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь своих целей, что бы он ни делал. Он добавил, что Украина все равно будет брать верх, как бы подло ни действовал враг.

— Вы и в дальнейшем должны максимально эффективно защищать наши пограничные общины и отвечать оккупанту его неизбежным уничтожением в ответ на любые российские попытки заходить через линию нашей украинской границы, — сказал Зеленский в обращении к пограничникам.

Переговорная позиция Украины: что говорят в ОПУ

В Офисе президента Украины говорят, что во время июньского глобального Саммита мира, который состоится в Швейцарии, стороны разработают совместную переговорную позицию, которую передадут российской стороне. Об этом изданию DW заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Так Никифоров прокомментировал слова заместителя начальника Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Вадима Скибицкого о невозможности окончания войны на поле боя.

— Украина и Швейцария организуют Саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру, — сказал он.

Подробнее об этом — читайте в материале на Фактах ICTV.

Удары по Харькову

3 мая российские оккупационные войска обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами. Как впоследствии стало известно, под удар попали жилые постройки Холодногорского района.

Один частный дом загорелся, разрушены – по меньшей мере два.

Из-под завалов достали тело пожилой женщины. Еще два человека получили ранения.

Перед этим городской голова Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщали о 78-летнем мужчине, у которого врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

Подробнее об очередном террористическом акте России против Харькова — читайте на Фактах ICTV.

Италия передаст Украине SAMP/T

Итальянское правительство одобрило новый пакет военной помощи Украине до саммита G7, который состоится на юге Италии в Апулии и начнется 13 июня, пишет газета La Stampa.

Сообщается, что пакет военной помощи Украине будет включать систему противовоздушной помощи SAMP/T. У Италии есть пять таких систем.

Издание пишет, что Рим планирует передать Киеву систему ПВО, которую он одалживал Словакии. Две системы используют для защиты места проведения саммита G7, одна останется в резерве для национальной обороны, а четвертая – в Кувейте, где сейчас размещена.

Новый пакет помощи также будет включать артиллерию.

Россия хочет захватить три области Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк считает, что до конца года россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую, но и Запорожскую области.

— Главной целью России остается уничтожение Украины как нации. Но поскольку мы не дали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне ставят перед собой в этом году, — это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если они достигнут успеха там, — Запорожской области, — заявил он в интервью изданию The Times.

Павлюк также заверил, что Силы обороны сделают все возможное, чтобы остановить план Кремля по захвату Часового Яра до 9 мая, и в этом поможет американское оружие.

— Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить российского прорыва, и надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы оно поступило вовремя, мы бы не потеряли те территории, которые мы потеряли за последние несколько месяцев, — отметил командующий Сухопутными войсками.

РФ использует химическое оружие

За последний месяц оккупанты 444 раза применили боеприпасы с содержанием опасных химических веществ против Сил обороны Украины.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, это на 71 случай больше, чем за предыдущий период.

Отмечается, что основным способом доставки этих боеприпасов является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом К-51.

В общем, Силы обороны Украины за период с февраля 2023 года по апрель 2024-го зафиксировали 1891 случай применения российскими военными боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Подробнее об этом — читайте на Фактах ICTV.

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