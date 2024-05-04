Почему РФ выбрала тактику ударов баллистикой – объяснение ВСУ

Российская оккупационная армия во время ударов по территории Украины в последнее время делает ставку на баллистику. Этому есть ряд причин.

Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ применяет баллистику из Крыма

В последнее время враг применяет баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Чаще всего враг использует Искандер-М.

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По словам спикера, такой выбор объясняется особенностями баллистического вооружения.

– Эта платформа мобильная, она передвижная, потому и время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на свертывание — еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику — и скорость другая, и время на реакцию меньше, — пояснил Плетенчук.

Он отметил, что изначально опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.

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