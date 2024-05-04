Чому РФ обрала тактику ударів балістикою – пояснення ЗСУ
Російська окупаційна армія під час ударів по території України останнім часом робить ставку на балістику. Цьому є низка причин.
Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.
РФ застосовує балістику з Криму
Останнім часом ворог застосовує балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Передусім ворог використовує Іскандер-М.
За словами речника, такий вибір пояснюється особливостями балістичного озброєння.
– Ця платформа мобільна, вона пересувна, тож час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, й час на реакцію менший, – пояснив Плетенчук.
Він наголосив, що насамперед небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.