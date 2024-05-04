Чому РФ обрала тактику ударів балістикою – пояснення ЗСУ

Російська окупаційна армія під час ударів по території України останнім часом робить ставку на балістику. Цьому є низка причин.

Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

РФ застосовує балістику з Криму

Останнім часом ворог застосовує балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Передусім ворог використовує Іскандер-М.

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За словами речника, такий вибір пояснюється особливостями балістичного озброєння.

– Ця платформа мобільна, вона пересувна, тож час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, й час на реакцію менший, – пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що насамперед небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.

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