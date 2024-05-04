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Потери РФ на 4 мая: уничтожено 1260 оккупантов и почти 170 единиц техники
Потери врага на 4 мая 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 801-е сутки полномасштабной войны превысили 473 тыс.
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Потери РФ на 4 мая 2024
- личного состава — около 473400 (+1260) человек;
- танков — 7366 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин — 14156 (+27) ед.;
- артиллерийских систем — 12148 (+46) ед.;
- РСЗО — 1055 (+2) ед.;
- средств ПВО — 788 (+2) ед.;
- самолетов — 348 (+0) ед.;
- вертолетов — 325 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9611 (+31);
- крылатых ракет — 2127 (+1);
- кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;
- подводных лодок — 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16337 (+71) ед.;
- специальной техники — 2001 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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