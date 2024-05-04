Потери РФ на 4 мая: уничтожено 1260 оккупантов и почти 170 единиц техники

Потери врага на 4 мая 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 801-е сутки полномасштабной войны превысили 473 тыс.

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Потери РФ на 4 мая 2024

личного состава — около 473400 (+1260) человек;

танков — 7366 (+12) ед.;

боевых бронированных машин — 14156 (+27) ед.;

артиллерийских систем — 12148 (+46) ед.;

РСЗО — 1055 (+2) ед.;

средств ПВО — 788 (+2) ед.;

самолетов — 348 (+0) ед.;

вертолетов — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9611 (+31);

крылатых ракет — 2127 (+1);

кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;

подводных лодок — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 16337 (+71) ед.;

специальной техники — 2001 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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