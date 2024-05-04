Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Житомирской области обнаружили застреленной всю семью: среди погибших семилетняя девочка
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Мы рекомендуем
Изменения ПДД, тарифы, перерасчет пенсий и мобилизация: что ждет украинцев с 1 мая
Мы рекомендуем
Выше 40 вряд ли прыгнет: что будет с курсом доллара в мае 2024 года
Отменят ли в Киеве комендантский час на Пасху
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Потери РФ на 4 мая: уничтожено 1260 оккупантов и почти 170 единиц техники

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 4 мая 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 801-е сутки полномасштабной войны превысили 473 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 4 мая 2024

  • личного состава — около 473400 (+1260) человек;
  • танков — 7366 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин — 14156 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем — 12148 (+46) ед.;
  • РСЗО — 1055 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 788 (+2) ед.;
  • самолетов — 348 (+0) ед.;
  • вертолетов — 325 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9611 (+31);
  • крылатых ракет — 2127 (+1);
  • кораблей/катеров — 26 (+0) ед.;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16337 (+71) ед.;
  • специальной техники — 2001 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ближайшие месяцы уровень потерь в армии РФ снова вырастет – разведка Британии
Війна в Україні
На Закарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными, раздавались выстрелы: что известно
ТЦК
Почему РФ выбрала тактику ударов баллистикой – объяснение ВСУ
Протиповітряна оборона
Что означает отмена статуса ограниченно пригодный: объяснили в Минобороны
військові, ЗСУ, зброя
РФ совершает геноцид на Луганщине, угрожая отбирать младенцев у матерей – ISW
російські окупанти

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь